Drangsal: Zores (Caroline)

Zwei Jahre nach „Harieschaim“ erweitert der Melodramatiker sein musikalisches Vokabular. „Zores“ ist ein hemmungsloses Bekenntnis zum Pop, wie es in diesem Land nur selten gelingt. Mit raumgreifender, teils bombastischer Musik, mit Smiths- und Prefab-Sprout-Referenzen, zwischen Weltumarmung und Tristesse. Torsten Groß. Moderator

Janelle Monae: Dirty Computer (Warner)

„Let the vagina have a monologue“, singt Monáe auf ihrem dritten Album. Sie liefert einen kraftvollen Beitrag zur Genderdebatte, #TimesUp, #BlackLivesMatter, US-Politik und eigentlich allem, was die Welt gerade beschäftigt. Dabei schafft sie es, herrlich funky zu sein. Ein großer Wurf. Ariana Zustra, Musikjournalistin

AUF: Getimed (Klangbad)

In Zeiten von Fake News sind AUF ein Lichtblick der Reinheit. Ein Rockduo aus Berlin, das in der Verknappung der Mittel – E-Gitarre, Schlagzeug, Gesang – einen gigantischen Klang liefert. Eine Wall of Sound, die alles wegbläst. Und Texte, die sich nicht hinter Coolness verstecken, sondern uns emotional berühren. Max Dax, Musikjournalist

Okkervil: River In The Rainbow Rain (PIAS)

Nicht, dass die bisherigen acht Alben unterambitioniert gewesen wären, doch einen solchen Willen zu majestätischer Pop-Größe konnte man von der Indie-Band aus Austin nicht erwarten. Von den Stilreferenzen her, wie vieles heutzutage, in den 80ern verortet, gelingt Will Sheff und den Seinen doch ein ziemlich einzigartiges Soundkonstrukt zwischen Bombast und Art-Pop. Jörg Wunder, Tagesspiegel