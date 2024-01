Dschungelcamp 2024 Wer ist raus nach Folge 11?

Es kann nur einen geben – oder eine. Am 4. Februar entscheidet sich, wer die RTL-Show Dschungelcamp gewinnt, die eigentlich „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ heißt. Schon vor dem Finale verlassen manche der Teilnehmenden die Show – entweder auf Wunsch des Publikums, das per Anruf abstimmt, oder durch eigene Entscheidung.

Nach elf Folgen Dschungelcamp 2024 sind insgesamt drei Teilnehmerinnen und ein Teilnehmer ausgestiegen. Hier ist die Übersicht.

Cora Schumacher verließ das Dschungelcamp am 21. Januar – sie gab überraschend auf

Cora Schumacher hat den Dschungel hinter sich (Archivbild). © imago/Gartner/IMAGO/Gartner

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ – mit diesem Satz verabschiedete sich Erotikmodel und Rennfahrerin Cora Schumacher bereits kurz vor der dritten Folge aus dem australischen Dschungel. Das dürfte sehr zum Verdruss der Boulevardpresse passiert sein, plauderte Schumacher in der Show doch unter anderem über eine Affäre mit dem Comedian Oliver Pocher. Dessen Liebesleben und die Trennung von Amira Pocher sorgen seit Monaten verlässlich für Schlagzeilen.

Laut RTL hat Schumacher das Dschungelcamp auf eigenen Wunsch verlassen. Später begründete sie ihre überraschende Entscheidung in einem Instagram-Video mit einer Kehlkopfentzündung und Husten. Dschungelcamp-Arzt Dr. Bob hielt sie hingegen für einsatzfähig. So oder so hatte der Boulevard wegen Schumachers Abgang wieder reichlich Stoff zum Spekulieren: Ging sie wegen Olli?

Sarah Kern musste am 27. Januar gehen – sie war nicht sichtbar genug

Designerin Sarah Kern am 17. September 2023. © dpa/Felix Hörhager

„Deutschland hat Sarah Kern vergessen. Jetzt will ich mal wieder stattfinden“ – so hatte die Modedesignerin ihre Teilnahme am Dschungelcamp vorab in einem RTL-Interview begründet. Diese Mission ist gescheitert. Kern musste sich am 27. Januar dem Votum der Zuschauerschaft beugen und die Koffer packen.

Gegenüber „t-online“ sagte Kern nach ihrem Auszug: „Ich kann gut verstehen, dass ich direkt rausgewählt wurde, weil ich einfach nicht präsent war. Man hat mich gar nicht gesehen – und man ruft ja nicht für jemanden an, der inexistent ist.“

Anya Elsner flog am 28. Januar raus – sie hat es nicht anders erwartet

Anya Elsner am 11.01.2024. © imago/STAR-MEDIA/imago/STAR-MEDIA

Bereits einen Tag nach Sarah Kern erwischte es Model und Influencerin Anya Elsner. Vor laufender Kamera brach sie deswegen in Tränen aus, wenig später zeigte sie sich im Interview mit RTL gefasster und sagte: „Ich hab’s mir leider schon so ein bisschen gedacht.“

Ähnlich wie Sarah Kern glaubt sie, einfach nicht zum Publikum durchgedrungen zu sein. „Ich glaube tatsächlich, dass ich von den ganzen Campern hier die geringste Fanbase habe oder noch die Unbekannteste bin. Ich war bisher nur in einem TV-Format, und ich glaube, dass mich noch nicht genug Leute kennen“. Elsner nahm an der 18. Staffel von Heidi Klums „Germany’s Next Topmodel“ teil und landete im Mittelfeld auf Platz 15.

David Odonkor flog am 30. Januar raus – und will trotzdem ehrlich und direkt bleiben

Ex-Fußballnationalspieler David Odonkor war nicht unbeliebt, wenn man den Abstimmungen im Fan-Forum „BBfun.de“ glauben darf. Das Publikum wählte ihn am Montagabend dennoch raus. Womöglich hatte es mit einem – Achtung, Fußballmetapher – Eigentor von Odonkor zu tun: An Tag 11 der Show forderte er die Teilnehmerinnen Leyla Lahouar und Kim Virginia auf, sich im Dschungel mehr anzuziehen.

Seinen Abgang kommentierte Odonkor im Anschluss jedenfalls in bester Fußballer-Manier, die ja nach Spielen oft auch nicht so genau wissen, woran es denn jetzt gelegen hat. „Ach, ich kann es ehrlich nicht sagen. Das Schöne ist, dass ich mich nicht verändere, dass ich immer ehrlich und direkt bin.“

Dschungelcamp: Die nächsten Folgen Folge 12: 30. Januar 2024 (Dienstag), um 22:15 Uhr

30. Januar 2024 (Dienstag), um 22:15 Uhr Folge 13: 31. Januar 2024 (Mittwoch), um 22:15 Uhr

31. Januar 2024 (Mittwoch), um 22:15 Uhr Folge 14: 1. Februar 2024 (Donnerstag), um 22:15 Uhr

1. Februar 2024 (Donnerstag), um 22:15 Uhr Folge 15: 2. Februar 2024 (Freitag), um 22:15 Uhr

2. Februar 2024 (Freitag), um 22:15 Uhr Folge 16: 3. Februar 2024 (Samstag), um 22:15 Uhr

3. Februar 2024 (Samstag), um 22:15 Uhr Final-Countdown: 4. Februar 2024 (Sonntag), um 20:15 Uhr

4. Februar 2024 (Sonntag), um 20:15 Uhr Finale: 4. Februar 2024 (Sonntag), um 22:15 Uhr

4. Februar 2024 (Sonntag), um 22:15 Uhr Das große Wiedersehen: 5. Februar 2024 (Montag), um 20:15 Uhr

5. Februar 2024 (Montag), um 20:15 Uhr Das Nachspiel: 18. Februar 2024 (Sonntag), um 20:15 Uhr

Damit konkurrieren noch neun verbliebene Kandidatinnen und Kandidaten um die Dschungelkrone. Schaut man sich in Fan-Foren im Internet um, kristallisieren sich mehrere Favoriten heraus: Influencer und Sänger Twenty4Tim, Sängerin Lucy Diakovska und Reality-TV-Star Fabio Knez. (Tsp)