Easy Life: Life’s A Beach (Island/Universal)

Warum in Leicester, der am weitesten vom Meer entfernten Stadt Englands, ein Debütalbum mit diesem Titel entsteht? Vermutlich Eskapismus. Wenn wir wieder am Strand sitzen, werden uns diese Songs, die lässige Spoken-Word-Ergüsse und ausgereifte Melodien verbinden, sicher begleiten. Hannes Soltau, Tagesspiegel

Flowerpornoes: Morgenstimmung (Eigenvertrieb)

„Sie können auf dich verzichten, dein Marktwert und deine Kaufkrft halten sich in Grenzen“, singt Tom Liwa zu Beginn. Auch die restlichen Songs sind im Rausch eines Tages eingespielte Abrechnungen, musikalisch spürt man vor allem die Liebe. Zupackend, roh, wunderbare Haken schlagend. Torsten Groß, Moderator

Weezer: Van Weezer (Warner)

Frontmann Rivers Cuomo macht mit seiner Band nur noch, worauf er Lust hat. Dieses Album sollte eine Hommage an Cuomos Jugendjahre werden, in denen er Hair Metal hörte und mit dem Tennisschläger vor dem Spiegel rockte. Ein liebevolles Werk, mit einem fast väterlichen Blick auf Krachliebe. Sehr berührend. Nilz Bokelberg, Podcaster

K.I.Z: Rap über Hass (Vertigo Berlin)

Maxim, Nico und Tarek sind Fans von Direktheit. Keine Umschweife, provozieren, anprangern. Mal brüllend, mal durch die Zähne zischend oder mit einem hörbaren Grinsen gegen jede Was-man-sagen-darf-Grenze. Immer mit doppeltem Boden. So konsequent K.I.Z wie XL-Konzerthallen-tauglich. Hella Wittenberg, Autorin