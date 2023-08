Ein Besuch in der Oper von Odessa Sehnsucht nach ein wenig Normalität 

Die Metalldetektoren passen nicht so recht ins Bild. In dem prunkvoll dekorierten Foyer des Opernhauses von Odessa wirken die grauen Klötze deplatziert, erinnern den Besucher aber gleichzeitig daran, dass das hier keine Spaßveranstaltung ist. Es herrscht Krieg, auch wenn man das bei dem traumhaften Wetter draußen kurz vergessen kann.

Seit Russland vergangene Woche das Getreideabkommen für beendet erklärt hat, schossen die russischen Fregatten wiederholt Marschflugkörper in Richtung der Hafenstadt. Eine Rakete schlug in der Verklärungskathedrale ein, zerstörte den Altar und tötete dabei zwei Menschen. Für Odessa, eine Stadt, in der weiterhin Russisch gesprochen wird, ein deutliches Signal: in diesem Krieg ist nichts mehr heilig.

Eine Pracht in Gold und Rot

In einer kulturverwöhnten Stadt wie Odessa aber geht die Show natürlich weiter: zur Not eben mit Metalldetektoren am Eingang und Schutzraum im Keller. Im Vergleich zum Saal wirkt das Foyer des Opernhauses nahezu schlicht. Dort aber dominieren Gold und Rot so weit das Auge reicht. Eine Zarenloge gab es hier nie. Das Haus sollte die bürgerliche Gesellschaft Odessas repräsentieren, als man es zum Ende des 19. Jahrhunderts eröffnete.

Das Opernhaus von Odessa wurde einst von österreichischen Architekten entworfen. © Paul Gäbler

Nachdem das erste Opernhaus 1873 in Flammen aufgegangen war - ein häufiges Schicksal, denn man beleuchtete damals ausschließlich mit Gas - lobte die Stadt einen Wettbewerb aus, den das Architekturbüro Fellner & Helmer für sich gewann. Halb Europa schwor zur Jahrhundertwende auf die Bauten der Wiener Stararchitekten, wie unter anderem der Originalbau der Komischen Oper in Berlin, das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg oder das Wiener Ronacher entwarfen.

Kurz bevor es an diesem Abend losgeht, gibt es wie im Flugzeug ein paar Sicherheitshinweise vom Band, allerdings ohne dazugehörige Choreographie der Mitarbeiterinnen. Die gehen stattdessen durch die Reihen und bitten, das Handy stumm zu schalten. Sollte die Aufführung durch einen Bombenalarm unterbrochen werden, sieht der Plan folgendes vor: Entweder, man harrt gemeinsam im Keller des Opernhauses aus oder bringt sich individuell in Sicherheit.

Ansage für den Alarmfall

Sollte sich der Alarm als unbegründet herausstellen, (wie gefühlt in 99 Prozent der Fälle), wird die Vorstellung nach einer Stunde fortgesetzt. Die Ansage schließt mit einem feierlichen „Slava Ukraini!“, was von den etwa tausend Zuschauerinnern und Zuschauern lautstark wiederholt wird. Anschließend wird die Ansage auf Englisch und Russisch wiederholt. Dann hebt sich der Vorhang, und die Vorstellung beginnt.

Blick in den Zuschauerraum des Opernhauses von Odessa © Paul Gäbler

Das Orchester spielt wegen der hohen Temperaturen in weißem Hemd ohne Frack, und weil die Bühne an diesem „Best Of Opera“-Abend ohnehin nicht für Dekorationen benötigt wird, können die Musiker dort sitzen statt im saunaartigen Orchestergraben. Es gibt ein wenig Mozart, ein bisschen von George Bizet und Antonin Dvorak sowie weitere Opern-Klassiker, deren Texte in kyrillischen Buchstaben über die Leinwand flimmern. Die Solisten sind fabelhaft, das Orchester solide. Lediglich die 3D-Projektionen im Hintergrund wirken, im Kontrast zum Neo-Rokoko-Saal, ein wenig billig.

Im zweiten Teil wird es besonders emotional. Statt internationaler Gassenhauer hat sich die Programmgestaltung vorwiegend auf ukrainische Komponisten fokussiert - Namen wie Semen Hulak-Artemowskyj und Mykola Lyssenko, die in Deutschland weitestgehend unbekannt sind.

Seinen Höhepunkt erreicht die Stimmung dann mit „Oh, roter Schneeball auf der Wiese“, einem ukrainischen Kampflied, das in den vergangenen Monaten im Internet viral ging und sogar Pink Floyd dazu veranlasste, wieder das Studio zu besuchen (ohne Roger Waters natürlich, der sich bis heute weigert, die russische Invasion zu kritisieren).

Viele im Saal singen mit

Sämtliche Solisten des Abends kommen auf die Bühne und schmettern aus vollem Halse: „Wir werden diesen roten Schneeball wieder aufrichten, und wir werden unsere ruhmreiche Ukraine aufmuntern!“ Viele im Saal erheben sich und singen mit, manche haben Tränen in den Augen und legen die Hand aufs Herz.

Kein Wunder: Fast jeder Ukrainer hat inzwischen Todesfälle zu betrauern, im Familien- oder Bekanntenkreis, als ziviles oder militärisches Opfer. Schon heute sieht man im Straßenbild vermehrt junge Männer ohne Arme oder Beine. All das entlädt sich in diesen Minuten in ungefiltertem Pathos und Emotionen, wie sie nur Musik auslösen können.

Die Vorstellung ist vorbei, die Menschen strömen nach draußen ins Freie, um noch ein paar letzte Sonnenstrahlen abzufangen. Aufgrund der Häufung von Luftangriffen in den Abendstunden finden die meisten Kulturveranstaltungen am Nachmittag statt, auch um dem Publikum genügend Zeit zu geben, zur mitternächtlichen Sperrstunde wieder zu Hause zu sein.

Es ist ruhig geblieben heute. Kein Alarm, keine Raketen. Aber der Schein trügt. Nur wenige hundert Kilometer entfernt, im ostukrainischen Saporischschja, schlagen noch in derselben Nacht mehrere russische Geschosse ein. Zwei Menschen sterben, viele werden verletzt. Die Show in Odessa wird trotzdem weitergehen.