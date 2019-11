Ermittler haben nach dem Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe von Dresden das Fluchtauto der mutmaßlichen Täter identifiziert. Es handelt sich um den ausgebrannten Wagen, der nach der Tat am Montag in einer Tiefgarage gefunden wurde, wie die Polizeidirektion Dresden am Dienstag mitteilte. An dem Wrack seien Spuren vom Tatort gefunden worden. Zu den Tätern gab es noch immer keine heiße Spur.

In den sozialen Medien erntet Sachsen neben Mitleid auch Hohn und Spott zum Einbruch in das Grüne Gewölbe. Nutzer mokierten sich unter anderem über die schlechte Qualität des Überwachungsvideos. Die Polizei konterte darauf mit dem Vorschlag: „Dann leisten Sie doch einen konstruktiven Beitrag und unterstützen das Museum, z.B. über den Förderverein, anstatt sich online über schlechte Überwachungskameras zu echauffieren.“

„Panzerglas brauche einen neuen PR-Berater“, hieß es an anderer Stelle. Auch die Historie der Juwelen war ein Thema. Ein Nutzer geißelte sie als „Ausdruck absolutistischer Macht und somit ein Zeichen von Unterdrückung“. Zudem wurden Fotos der legendären Olsenbande gepostet. Die Dänen genossen dank Filmen über spektakuläre Coups vor allem in Ostdeutschland Kultstatus. Ein Foto der „Ocean's Eleven“ um George Clooney - verantwortlich für einen filmischen Super-Einbruch in ein Kasino in Las Vegas - machte ebenso die Runde.

Das Historische Grüne Gewölbe von Dresden wird vorerst geschlossen bleiben. Direktor Dirk Syndram sagte dem Sender "MDR Sachsen" am Dienstag, er rechne damit, dass die Schatzkammer längere Zeit zu bleibe.

Noch am Montag war die Rede davon, dass das Museum möglicherweise schon an diesem Mittwoch wieder öffnen könnte. Das gilt nun jedoch nur für die anderen Museen im Residenzschloss. Bei dem Einbruch am Montagmorgen waren eine Brillantengarnitur und zwei Diamantengarnituren gezielt aus einer Vitrine gestohlen worden. Die Fahndung nach den Tätern blieb zunächst erfolglos.

Syndram bezeichnete die Kollektionen am Montag als "eine Art Weltkulturerbe". Die drei Juwelengarnituren aus dem frühen 18. Jahrhundert umfassen demnach insgesamt 94 Schmuckstücke. Nach wie vor bleibt unklar, welche genauen Teile davon gestohlen wurden. Sie befanden sich wie sieben weitere Schmuckgarnituren in Vitrinen. Laut Syndram gibt es nirgendwo in Europa eine vergleichbare Sammlung.

„In der gesamten Museumswelt herrscht maßloses Entsetzen“

Der Juwelendiebstahl sorgte auch in anderen Museen für einen Schock. „In der gesamten Museumswelt herrscht maßloses Entsetzen“, sagte Alfred Reichenberger vom Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle dem MDR-Magazin „Umschau“. Im Landesmuseum Halle lagert unter anderem die berühmte Himmelsscheibe von Nebra. „Der materielle Wert ist geringer als der kulturhistorische Wert und der ist nicht zu beziffern, denn die Dinge sind alle unersetzlich“, fügte Reichenberger hinzu, der auch stellvertretender Landesarchäologe Sachsen-Anhalts ist.

Ähnlich hatte sich am Montag die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen, zu denen das Grüne Gewölbe gehört, Marion Ackermann, geäußert: Der Materialwert sei „gar nicht so hoch zu bewerten wie der Wert der Vollständigkeit“ der Garnituren. Die Stücke seien von unschätzbarem kunst- und kulturhistorischem Wert, sagte Ackermann.

Kunstexperte Elmar Egner von der Domschatzverwaltung Quedlinburg zeigte sich ebenfalls schockiert über den Diebstahl. Zugleich betonte er wie auch Reichenberger, dass es in Museen keine einhundertprozentige Sicherheit vor Diebstahl geben könne. Wie für die Exponate im Grünen Gewölbe gebe es für die Himmelsscheibe von Nebra auch keine Versicherung in der Heimatausstellung. Lediglich als Leihgabe sei das Exponat versichert. Der Domschatz Quedlinburg sei hingegen auch zu Hause versichert, hieß es. (dpa, AFP, epd)