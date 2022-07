Sie haben keine Wurzeln, tragen weder Blüten noch Früchte und bringen es doch auf 22 000 Arten. Sie siedeln in so gut wie jedem Ökosystem, in Polargebieten, Wüsten, Regenwäldern und Städten. Ja, mit Moosen hat die Begrünung des Planeten überhaupt erst begonnen. Die wechselfeuchten Pflanzen, die sich vor 350 bis 400 Millionen Jahren aus den Grünalgen der Gezeitenzone des Ozeans entwickelten, waren die Ersten, die sich ans trockene Land wagten.

Ihre Pionierqualitäten haben es Robin Wall Kimmerer angetan. Die renommierte Pflanzenökologin und Bryologin, also Moos-Wissenschaftlerin, lenkt in „Das Sammeln von Moos – Eine Geschichte von Natur und Kultur“ das Augenmerk auf einen Mikrokosmos, der sonst auf Waldböden oder zwischen Gehwegplatten meist mit Füßen getreten wird.

Aus dem Bären-Clan der Potawatomi

Und weil die 1953 geborene Professorin, die auf einer alten Farm in Upstate New York lebt, aus dem Bären-Clan der Potawatomi stammt, spielt auch indigenes Pflanzenwissen in den Moos-Almanach mit hinein, der in der von Judith Schalansky herausgegebenen Reihe „Naturkunden“ erscheint. Grün eingebunden, in grüner Schriftfarbe gedruckt und mit grün eingefärbten Moos-Fotografien und -Zeichnungen verziert.

In guter angelsächsischer Sachbuchtradition weckt Kimmerer Interesse für die primitivste der Landpflanzen, indem sie ihre subjektiven Erfahrungen gleich mit erzählt. Die Lupe, die eine Kindergärtnerin dem Mädchen vor das Auge hält, damit sie die kristalline Struktur einer Schneeflocke begutachten kann, wird zum „Beginn des Sehens“.

Je genauer man die Welt betrachte, desto schöner werde sie, glaubt Kimmerer. Was für den Schnee gilt und die Mikrostruktur von Blättern, gilt auch für Moos, dessen Höhe zwischen millimeterhohen Krusten und bis zu zehn Zentimeter hohen Trieben variiert. Um Moos auf Felsen und Baumstämmen zu inventarisieren, bedarf es häufig einer gebückten Haltung und stets des konzentrierten Blicks. Erst unter dem Mikroskop offenbart sich die Struktur der Mooskissen, die Bärtierchen und Springschwänze beheimaten.

„Moose sind für mich ein Mittel, um Intimität mit der Landschaft herzustellen“, sagt die Biologin. Und als sie von einer schwankenden Sphagnum-Moosmatte auf einem Moor erzählt, über die sie barfüßig schreitet, hat sie das Gefühl, dass ihre Schritte als Zeugnis ihrer Existenz fungieren und eine „Wassertrommel aus Moos und Torf“ schlagen. Fast wie die der Ahnen, denen eine Holzschale, die mit heiligem Wasser gefüllt und mit Hirschhaut bespannt war, als zeremonielle Trommel bei ihren Riten zur Beschwörung der Einheit von Universum, Schöpfung und Mensch diente.