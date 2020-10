Die amerikanische Poetin Louise Glück erhält in diesem Jahr den Literaturnobelpreis. Das gab die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekannt.

Die 77-Jährige werde „für ihre unverkennbare poetische Stimme“ ausgezeichnet, mit der sie „mit strenger Schönheit die individuelle Existenz universell“ mache, sagte der Ständige Sekretär der Akademie, Mats Malm.

Die 1943 in New York geborene Louise Glück gilt als eine der begabtesten Dichterinnen in den USA. Für 2003/2004 wurde sie zum 12. „Poet Laureate“ der USA ernannt. Im Moment fungiert sie als „Writer-in-Residence“ an der Yale Universität und lebt in Cambridge, Massachusetts. Sie hat bereits mehrere wichtige Preise für ihr Werk gewonnen, unter anderem die National Humanities Medal, die ihr Ex-Präsident Barack Obama 2015 höchstpersönlich verlieh.

In Deutschland ist Glück aber eher Kennern ein Begriff, hier erschienen bislang nur zwei ihrer Bücher beim Luchterhand Verlag, "Wilde Iris" und "Averno", und das vor mehr als zehn Jahren. Sie wurden von der Schriftstellerin Ulrike Draesner ins Deutsche übersetzt.

Viele Beobachter hatten zwar im Vorfeld erwartet, dass die Entscheidung in diesem Jahr weniger kontrovers ausfällt als 2019 mit dem umstrittenen Peter Handke. Ebenfalls mit einer weiblichen Preisträgerin wurde gerechnet, Glück zählte aber nicht zu den Favoritinnen, die bei den Wettbüros gehandelt wurden. Die Wahl ist also durchaus überraschend.

Obama und Glück. Der Ex-Präsident übergab der Poetin im Weißen Haus die National Humanities Medal. Foto: Carolyn Kaster/dpa

Letztes Jahr wurden ausnahmsweise zwei Autoren ausgezeichnet, die polnische Autorin Olga Tokarczuk und der deutschsprachige Schriftsteller Peter Handke. Die Auszeichnung von Handke entfachte eine internationale Debatte. Der Schriftsteller galt manchen wegen seiner Äußerungen zum Jugoslawienkrieg als unwürdiger Preisträger. Er hatte sich während des Konflikts mit Serbien solidarisiert und 2006 auf der Beerdigung des serbischen Ex-Diktators Slobodan Milošević eine Rede gehalten.

Der Literaturnobelpreis ist die wichtigste Auszeichnung für Schriftsteller und Lyriker rund um die Welt und mit rund 950 000 Euro dotiert. Offiziell gewürdigt werden die Nobelpreisträger traditionell am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel.

Die prunkvollen Preiszeremonien, auf denen die Geehrten dann üblicherweise ihre Medaillen und Diplome erhalten, finden in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt.

Preisträger werden aus ihrer Heimat zugeschaltet

Die Preisverleihung im Konzerthaus von Stockholm soll durch eine im Fernsehen übertragene Vergabe im Rathaus der Stadt ersetzt werden, auf der die Preisträger aus ihrer Heimat zugeschaltet werden sollen. Auch die Verleihung des Friedensnobelpreises, der als einziger in Oslo und nicht in Stockholm vergeben wird, wird coronabedingt deutlich kleiner ausfallen.

Seit Anfang der Woche sind bereits die Nobelpreisträger in den wissenschaftlichen Kategorien Medizin, Physik und Chemie verkündet worden. Unter den Auserwählten war mit dem Astrophysiker Reinhard Genzel auch ein Deutscher.

Am Freitag wird der diesjährige Friedensnobelpreisträger benannt, zum Abschluss folgt dann am Montag noch der Wirtschaftsnobelpreis, der als einziger nicht auf Nobels Testament zurückgeht. (mit dpa)