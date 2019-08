Mit „A Rainy Day in New York“ kommt am 5. Dezember der erste Film von Woody Allen in die Kinos, seit die heute 34-jährige Dylan Farrow, die Adoptivtochter Allens, im Dezember 2017 erneut ihre 27 Jahre alten Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen den Filmemacher bekräftigt hatte. Allen, der die Vorwürfe leugnet, geriet im Zuge der Metoo-Debatte wieder in die Diskussion. „Rainy Day“-Darsteller Timothée Chalamet hatte sein Gehalt darauf einer gemeinnützigen Organisation gespendet, auch der Produzent Amazon Studios kündigte den Vertrag mit Allen über vier Filme auf. Der New Yorker Filmemacher klagt derzeit auf Schadensersatz, erst am Mittwoch hatte das Bezirksgericht von Manhattan die Klage in vier von acht Punkten für unzulässig erklärt. In den USA liegt die Amazon-Produktion „A Rainy Day in New York“ noch auf Eis, auch die Festivals in Cannes und Venedig haben Woody Allen in diesem Jahr nicht eingeladen. Tsp