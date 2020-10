Im September war Stefan Sydlowski ziemlich außer sich. Dass die Künstlerin Mamgorzata Mirga-Tas an der Berlin Biennale teilnimmt, erzählte der polnische Galerist wortreich und voller Enthusiasmus.

Er vertritt die gebürtige Bergitka-Romni, die in einer Roma-Siedlung in der polnischen Region Spisz lebt und arbeitet. Sydlowski war mit seiner Galerie zu Gast auf der Berliner Kunstmesse „Positions“ und damit am anderen Ende der Hauptstadt. Und doch verband sich sein Stand unmittelbar mit jenem Stockwerk im KW Institute for Contemporary Art, wo Mirga-Tas mehrere gestickte Raumteiler, Paravents, aufgestellt hatte.

Dass man auf der Messe ein ähnliches Objekt, prominent im Raum platziert, kaufen konnte, war sicher ein Grund zur Freude. Mehr aber noch, dass der Galerist eine Künstlerin aus seinem ambitionierten Programm endlich an der richtigen Stelle präsentiert sah.

Denn obwohl Mamgorzata Mirga-Tas ein Bildhauerstudium an der Kunstakademie in Krakau absolviert hat, haftet ihrer Arbeit immer wieder das Etikett des Folkloristischen an. Weil sie die Roma-Kultur als Inspirationsquelle nimmt? Weil die Motive ihrer Paravents aus gebrauchten Stoffen in kräftigen Farben gemacht und narrativ sind?

Vor einigen Jahren war der Völkermord an Sinti und Roma im Nationalsozialismus ihr Thema. Skulpturen aus Karton wie „Zalikierdo Drom“ (Die unterbrochene Reise) standen damals im Zentrum ihrer Arbeit. Solche Materialien liebt die Kunst, es klingt nach Konzept und Theorie. Wehe aber, jemand arbeitet figurativ und inklusiv. Das klingt schwer nach Volksbildung und wird gern abschätzig behandelt. Mirga-Tas war das nicht immer egal, aber sie hat weitergemacht. Als Künstlerin, Autorin, aktiv gegen Ausgrenzung und Xenophobie.

Ästhetisch und perfekt gemacht

Das Motto der aktuellen Biennale, „Der Riss beginnt im Innern“, scheint nun wie für sie gemacht: Mamgorzata Mirga-Tas, Jahrgang 1978, lebt in mindestens zwei Realitäten: in der westeuropäischen, von der Konzeptkunst beherrschten Avantgarde, und ihrer eigenen, mit vielfacher Diskriminierung konfrontierten Community der Roma, für die sie sich stark macht.

Den Riss nutzt sie konstruktiv als Schlupfloch zwischen den Kulturen, Lebenswelten, Diskursen. Ihre Paravents sind auf den ersten Blick ein trennendes Element. Auf den zweiten ist es ganz einfach, sie zu umrunden und von der anderen Seite anzuschauen. Dazu sind sie auffällig, ästhetisch und perfekt gemacht.

Dass sie den Alltag von Roma-Frauen spiegeln, ist bloß die halbe Wahrheit. Tatsächlich sind die collagierten Oberflächen ebenso feministisches Manifest einer gleich mehrfach marginalisierten Gruppe.

Und ganz ehrlich: Wer von den Besuchern, die die Motive auf den Paravents für zu politisch, naiv oder aktivistisch halten, kennt sich mit der Geschichte der Roma wirklich aus?