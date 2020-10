Auch bei Osías Yanov stehen Körper und kollektive Erfahrungen im Zentrum. Was passiert, wenn Haut auf Haut trifft, oder wenn die menschliche Hülle mit Objekten und Technik in Kontakt kommt? Wie kann man gemeinsam erleben, träumen, schlafen?

Yanov, 1980 in Argentinien geboren, gehört in seiner Heimatstadt Buenos Aires zu einer Gruppe von queeren Menschen, die sich ausgehend von den seit Madonna popkulturell verankerten Voguing- und Ballroomtänzen eigene, neue Wege bahnen; losglöst von jeder Zuschreibung.

Yanov analysiert in offiziellen Fotoarchiven seiner Heimat das traditionelle, oft restriktive Körperverständnis und ergänzt und erweitert das Repertoire. Seine skulpturalen und performativen Arbeiten waren in Institutionen und Museen in Argentinien, England und Deutschland ausgestellt.

Seit ein paar Monaten lebt Osías Yanov als Stipendiat des DAAD-Künstlerprogramms in Berlin. Ist man bei ihm zu Gast, fragt er höflich, ob man auf dem Stuhl oder auf dem Boden Platz nehmen will.

Auch vom Boden aus hat man einen guten Blick auf so manche Skulptur in dem Apartment: sternförmig angeordnete Löffel, eine umgedrehte Herrenunterhose, aus steifem Stoff. Dass ihm der DAAD in Kreuzberg eine geräumige Wohnung zur Verfügung gestellt hat, erwies sich während der Pandemie als Glücksfall.

Bei Yanov kommt häufig Salz zum Einsatz

Denn der Künstler saß in den vergangenen Monaten viel öfter als sonst am Laptop. Die performativen Workshops, die er im Rahmen der Berlin Biennale in diesem Herbst geben wollte, mussten abgesagt werden. Yanov arbeitet in Argentinien mit einer Gruppe von zwölf Leuten zusammen, darunter Künstler, Schauspieler, eine Yogalehrerin, ein Informatiker. Die Körpererkundungen, die sie gemeinsam machen, wollten sie auch mit Berlinern durchführen.

Aber da die Argentinier nicht wie geplant anreisen konnten, bastelten sie mit Yanov eine Webseite, über die sich Interessierte nun zu Gesprächen mit ihnen anmelden können. Sie nennen es „Zuhör-Service“. Was man in der realen Begegnung übereinander gelernt hätte, erfährt man nun hier. Statt Gesprächsnotizen werden intuitive Zeichnungen in Salz angefertigt.

Salz ist eine Substanz, die bei Yanov häufig zum Einsatz kommt; es gilt als traditionelle, heilende Substanz, die emotionale Affekte regulieren kann, schlechte Energien reinigt und Wunden heilt. Häufig fordert Yanov seine Mitstreiter oder Besucher auf, mit dem Finger eine Landschaft in eine dicke Salzschicht zu zeichnen. So ergibt sich Kommunikation ohne Sprache. Und Salz, als wichtiger Rohstoff, erzählt auch ohne dass man konkret darüber spricht, von kolonialen Machtstrukturen.

Ein weiteres Element in Yanovs Arbeit ist der Löffel. Ein Alltagsobjekt und eines der ersten Werkzeuge der menschlichen Kultur, man kann es sich in den Mund stecken, sich füttern, es ablecken. Yanov nutzt den Löffel als Instrument der Re-Sensitivierung und als skulpturales Objekt. Seine Installationen im Weddinger Biennale-Ausstellungsraum und in der Daadgalerie zeugen davon. (ExRotaprint, Gottschedstr. 4, Mi-Mo 11-19 Uhr, Daadgalerie, Oranienstr. 161, Mi-Mo 11-19 Uhr).