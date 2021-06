V

Der Mann kann es niemandem recht machen.. Für die einen ist er für immer "Basti", für die anderen "Bastian" oder gar schon "Herr Schweinsteiger", der "Schmerzensmann", der seiner aus dem 2014er Weltmeistertum ihm zugedachten TV-Rolle nicht gerecht wird. Die Schatten von Günter Netzer sind groß, aber ganz so schwer und ganz so wichtig ist der Job des ARD-Fußball-Experten auch wieder nicht, schon gar, wenn das Spiel der deutschen Mannschaft so rund läuft wie am Samstag beim Sieg gegen Portugal.

Da konnten Schweinsteiger und Moderatorin Jessy Wellmer im Nachgang nicht all zu viel verkehrt machen. Doch, halt! Eine Unsitte der Fußballanalysen im deutschen Fernsehen ist und bleibt: die Art und Weise, wie der Nationaltrainer Löw im Anschluss ans Spiel dazu geholt und befragt wird.

Nicht genug, dass Löw auch unter der Hitze und den mehr als aufregenden 90 Minuten zu leiden hatte und vielleicht gleich mal in die Kabine möchte, nachdem er dem Fernsehsender pflichtschuldigst Rede und Antwort gestanden hat. Nein, Löw muss auch nicht zuschauen, wie Wellmer ihrem Pendant Schweinsteiger Zwischenfragen stellt, deren Erkenntnisgewinn gegen Null gehen. Hauptsache, Schweini sagt was.

Durchaus präzise, analytisch und regelkundig

So viel Arroganz dem Interviewgast gegenüber - das hat was von Geburtstagseinladung, wenn du beim Jubilar klingelst und zuerst um den Verdutzten herum auf die Umgebenden zugehst. Man muss sich nur Löws Augenrollen angucken, wenn dabei noch über Niederlagen geredet wird.

Liebe ARD, liebe Jessy Wellmer, sprecht euch mit dem Experten vorher ab, stellt euren Interviewgästen die zwei, drei wichtigsten Fragen und lasst Löw dann zu seiner Mannschaft gehen.

Basti oder Bastian oder von mir aus auch Herr Schweinsteiger kann mit seiner Expertise danach gerne weitermachen, im Übrigen, wie einst Günter Netzer, durchaus präzise, analytisch und regelkundig. .