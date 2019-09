Hier stellt Anke Myrrhe ihre Auswahl vor, sie leitet das Ressort Berlin/Brandenburg und ist Popkritikerin.

MEIN FAVORIT: Jamie Cullum: Taller (Island)

Größer? Ist er nicht geworden. Und Twentysomething ist er auch nicht mehr. Aber 40 ist bekanntlich das neue 30. Ob er noch vom Flügel springt? Ein Album wie ein Wiedersehen mit einem alten Freund. Als hätte man sich nie aus den Augen verloren. Laut spielen!

DER NEWCOMER: The Cranberries: In The End (BMG)

Newcomer und Fareweller: Ihr achtes und letztes Album erscheint 30 Jahre nach Gründung und anderthalb Jahre nach Dolores O'Riordans Tod. Es klingt wie damals, als man selbst Newcomer war. Und die Cranberries eine große Sache waren. Ein Hauch von Anfang, ganz am Ende.

DAS GROOVT: Wanda: Ciao! (Vertigo Berlin)

Wenn man die Texte einfach als Klangfarbe begreift, Inhalt beiseite (gilt auch für Interviews!), dann, ja dann, hat jede Wanda-Platte echte Knaller. „Gerda Rogers“ heißt er hier. Das ist die Lennon-Hommage, die die Gallaghers seit 25 Jahren versuchen.

ZUM WEGHÖREN: Die höchste Eisenbahn: Ich glaub Dir alles (Tapete).

„Aliens“, „Lisbeth“, „Gierig“, „Blume“ - das waren lauter Indie-Perlen. Große Vorfreude! Und dann? Wer hat denn jetzt das 80er-Keyboard-Gedingel so hochgemixt? Enttäuschte Liebe. Getreu ihrer ersten EP: „Jan ist unzufrieden.“ Ich hör's jetzt so oft, bis ich's versteh.

MEINE RETTUNG: Stephen Sondheim: Company (Arts Music)

Sondheim wird bald 90, im West End wird ein Theater nach ihm benannt. Populäre Kunstform mit Avantgarde-Touch. Und die aktuelle London-Produktion seines Klassikers von 1970 steigt mit vertauschten Geschlechtern ein. Broadway ab März. Und Berlin?

ZUR ENTSPANNUNG: Niels Frevert: Putzlicht (Grönland)

Berlin, heute, in einem Satz: „Ich sah einen Ton-Steine-Scherben-Aufkleber auf einem SUV.“ Dass das Wort Brückengeländer nach Liebe klingt, schafft nur er. Bisschen mehr War on Drugs diesmal, Springsteen und frühe Coldplay als Akustikgitarre im Soundscape.

MEIN KLASSIKER: Beth Gibbons: Out of Season (Island)

Vinyl-Reissue von Gibbons Solodebüt von 2002, nachdem sie mit Portishead tiefe Spuren in den 90ern hinterlassen hatte. Mit Talk-Talk-Bassist Paul Webb alias Rustin Man. Eher Folk als Trip-Hop, mit Soul-Flavour und trotzdem Downtempo. Perfekte Herbstmusik.