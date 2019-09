Frederik Hanssen ist ebenfalls seit vielen Jahren Experte für Klassik beim Tagesspiegel. Hier teilt er seine Highlights für den Herbst.

MEIN FAVORIT: Wagner: Ouvertures & Preludes, Frankfurt Radio Orchestra, Andrés Orozco-Estrada (RCA)

So kann man von Richard Wagner gar nicht genug bekommen: flamboyant interpretiert, in prächtigsten Klangfarben ausgemalt, detailgenau gearbeitet. Die Edelakustik von Kloster Eberbach tut ein Übriges.

DER NEWCOMER: Mariam Batsashvili: Chopin, Liszt (Warner)

Die junge georgische Pianistin zeigt, dass Franz Liszt nicht nur ein Überwältigungskünstler war, sondern auch eine sensible Seele, ein aufmerksamer Lauscher in der Natur. Und plötzlich wirkt Chopins Großstadteleganz geradezu aufdringlich mondän.

DAS GROOVT: Sebastian Studnitzky, Sebastian Manz: A Bernstein Story (Berlin Classics)

Zwei Klarinettisten, ein Jazzer und ein Klassikinterpret, holen Bernstein ins Heute. Wie sie ihn mit Strawinsky und Minimal Music kurzschließen, wie sie mit Club-Beats, Loops und Elektronik experimentieren, das hätte dem Freigeist Lennie gefallen.

ZUM WEGHÖREN: Paderewski, Chopin: Klavierkonzerte Claire Huangci, Deutsche Radio Philharmonie, Shiyeon Sung (Berlin Classics)

Nicht immer lohnt sich die Exhumierung eines vergessenen Werkes: Paderewskis Konzert von 1888 bietet einige hübsche Melodien, vor allem aber viel hohles Geklingel.

MEINE RETTUNG: Libertà! Mozart et l'opéra. Solisten, Pygmalion, Raphael Pichon (Harmonia Mundi)

Konzeptalben sind in der Klassik selten. In drei Akten erkundet Dirigent Raphael Pichon die Gefühlswelten des Rokoko, kombiniert Werke des jungen Mozart mit Opern von Zeitgenossen - und spürt dabei so manche Preziosen auf. Bravo!

ZUR ENTSPANNUNG: The secret Fauré II. Sinfonieorchester Basel, Ivor Bolton (Sony)

Entdeckenswert ist der unbekannte Fauré in der Tat. Vor allem, wenn man wie Ivor Bolton das Geheimnis der idealen Interpretation kennt: leicht und natürlich bleiben, keinen Druck machen, damit sich die fragile Sinnlichkeit frei entfalten kann.

MEIN KLASSIKER: Offenbach: La Périchole Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski (Bru Zane)

Spielt mehr Offenbach!, fordert Minkowski zum 200. Geburtstag des Operetten-Erfinders mit dieser brillant besetzten, entfesselt fröhlichen Aufnahme. Gerne. Wenn dessen Sozialsatiren nur nicht so verteufelt schwer zu inszenieren wären ...