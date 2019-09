Nadine Lange ist seit vielen Jahren verantwortlich für das Ressort Pop im Tagesspiegel und gründete den Queerspiegel mit. Hier stellt sie ihre Entdeckungen vor.

MEIN FAVORIT: Marika Hackman: Any Human Friend (Caroline)

Wann klang ein Trennungsalbum zuletzt so mitreißend und tanzbar? Der Indie-Pop der Londoner Musikerin Marika Hackman steckt voller kleiner Glücksmomente - und um queeren Sex geht es auch noch. Optimal.

DER NEWCOMER: Clairo: Immunity (Fader/Caroline)

Das erste Album der 21-jährigen New Yorkerin Claire Cottrill hat die Intimität eines vertonten Tagebuches. In ihren Lo-Fi-Popsongs verbindet sie Songwriter-Melancholie mit Indierock und Trap-Beats. Schon für den Song „Bags“ lohnt es sich mal reinzuhören.

DAS GROOVT: Sampa The Great: The Return (Ninja Tunes)

Schon ihr Mixtape „Birds And The Bee9“ von 2017 zeigte das immense Talent von Sampa Tembo alias Sampa The Great. Jetzt legt die Rapperin und Sängerin, die in Sambia geboren wurde und in Australien lebt, ihr schillerndes Debüt vor. Sehr angenehme Old-School-Produktion.

ZUM WEGHÖREN: Shindy: Drama (Sony)

Klischeehafter Deutsch-Rap voller Mackerposen und Misogynie. Das bisschen Selbstironie macht es kaum erträglicher.

EINE RETTUNG: Sofia Bolt: Waves (Loantaka Records)

Noch ein lesbisches Trennungsalbum. Diesmal ohne Sex, dafür mit psychedelischen Wellen, toll mäandernden Gitarren - und einem Arrangement von Van Dyke Parks. Vielschichtig und tröstlich.

ZUR ENTSPANNUNG: Nérija: Blume (Domino Records)

Die Londoner Jazzszene explodiert derzeit vor Kreativität. Das aus sechs Musikerinnen und einem Musiker bestehende Kollektiv Nérija gehört zu den spannendsten Formationen, wie dessen atmosphärisches Debütalbum zeigt. Bei allen Verbindungslinien in die 60er und 70er klingt es absolut gegenwärtig und frisch.

MEIN KLASSIKER: Dila: Dila (Far Out Recordings)

Die erste und einzige Platte der brasilianischen Sängerin Dila erschien 1971, kurz darauf starb die junge Frau - soweit bekannt ist - bei einem Autounfall. Jetzt kommt das zwischen funky Soul und Samba angesiedelte Album noch einmal auf Vinyl heraus. Wunderbar.