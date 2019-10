Die FDP-Bundestagsfraktion hat einen Antrag gestellt, in dem sie die Grundsteinlegung für das Museum des 20. Jahrhunderts stoppen will, bis ein schlüssiges Grundkonzept für das Kulturforum vorliegt. Sie schlägt vor, angesichts der jüngst von Kulturstaatsministerin Grütters geforderten Mittelerhöhung auf 450,2 Millionen Euro für den Entwurf von Herzog de Meuron ein günstigeres Museum zu bauen, das einen zentralen Eingang vorsieht und genügend Depots bereitstellt. Die FDP fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag auf, dafür eine Kommission einzusetzen, gegebenenfalls unter Vorsitz von Herzog de Meuron. Außerdem soll erneut die Möglichkeit einer Untertunnelung der Potsdamer Straße geprüft werden. (tsp)