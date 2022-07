Der US-amerikanische Regisseur Bob Rafelson ist tot. Rafelson sei bereits am Samstag im Alter von 89 Jahren in seinem Haus in Aspen im US-Bundesstaat Colorado gestorben berichteten zahlreiche US-Medien.

Sie beriefen sich auf Gabrielle Taurek, die Rafelson 1999 geheiratet hatte. Rafelson litt an Lungenkrebs.

Der 1933 in New York geborene Rafelson hatte auch als Autor, Produzent und Musiker gearbeitet und gehörte zu den sogenannten „New Hollywood“-Regisseuren, die ab den 1960er Jahren die Filmindustrie wiederbelebten. Auch Martin Scorsese, Francis Ford Coppola und Steven Spielberg gehörten dazu.

Zuvor konnte er erste Erfolge im Fernsehen verbuchen, etwa mit der Serie "The Monkees" über eine Rockband.

Zu den erfolgreichsten Kinofilmen von Rafelson gehörte dann „Five Easy Pieces - Ein Mann sucht sich selbst“, die Charakterstudie eines ehemaligen Pianisten mit Jack Nicholson (1970).

Außerdem das Gesellschaftsdrama „Mister Universum“ mit Arnold Schwarzenegger und Jeff Bridges (1976) und vor allem der Melo-Krimi „Wenn der Postmann zweimal klingelt“ aus dem Jahr 1981. Wieder mit Jack Nicholson - und mit Jessica Lange. dpa/Tsp