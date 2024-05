ESC-Finale 2024 im Liveticker Nach Ausschluss der Niederlande behalten alle Länder ihre Nummern

Nach dem Ausschluss der Niederlande treten an diesem Samstag 25 Nationen beim großen ESC-Finale 2024 gegeneinander an. Wird der deutsche Kandidat Isaak Guderian wie von vielen ESC-Fans befürchtet und von zahlreichen Wettbüros prognostiziert wirklich einen der hinteren Plätze belegen? Wie schneidet der Top-Favorit Kroatien ab? Und wird es wegen der umstrittenen Teilnahme Isarels weitere Tumulte geben? Alle Entwicklungen im ESC-Liveticker.

16 Uhr: Nach Ausschluss der Niederlande behalten alle Teilnehmer ihr Nummer

Nachdem der niederländische Kandidat Joost Klein offiziell vom Eurovision Song Contest (ESC) ausgeschlossen worden ist, ziehen die Veranstalter für den Ablauf des Finales Konsequenzen. „Alle Teilnehmer behalten ihre Nummer in der offiziellen Startreihenfolge. Es wird kein Lied an Position 5 geben“, teilte die Europäische Rundfunkunion (EBU) am Samstag mit.

ESC 2024: Die Reihenfolge der Länder Schweden: Marcus & Martinus mit dem Song „Unforgettable“ Ukraine: Alyona Alyona & Jerry Heil mit dem Song „Teresa & Maria“ Deutschland: Isaak mit dem Song „Always On The Run“ Luxemburg: Tali mit dem Song „Fighter“ Israel: Eden Golan mit dem Song „Hurricane“ Litauen: Silvester Belt mit dem Song „Luktelk“ Spanien: Nebulossa mit dem Song „Zorra“ Estland: 5 miinust x Puuluup mit dem Song „(Nendest) narkootikumidewst ei tea me (küll) midagi“ Irland: Bambie Thug mit dem Song „Doomsday Blue“ Lettland: Dons mit dem Song „Hollow“ Griechenland: Marina Satti mit dem Song „Zári“ Vereinigtes Königreich: Olly Alexander mit dem Song „Dizzy“ Norwegen: Gåte mit dem Song „Ulveham“ Italien: Angelina Mango mit dem Song „La Noia“ Serbien: Teya Dora mit dem Song „Ramonda“ Finnland: Windows95man mit dem Song „No Rules!“ Portugal: Iolanda mit dem Song „Grito“ Armenien: Ladaniva mit dem Song „Jako“ Zypern: Silia Kapsis mit dem Song „Liar“ Schweiz: Nemo mit dem Song „The Code“ Slowenien: Raiven mit dem Song „Veronika“ Kroatien: Baby Lasagna mit dem Song „Rim Tim Tagi Dim“ Georgien: Nuza Busaladse mit dem Song „Fire Fighter“ Frankreich: Slimane mit dem Song „Mon amour“ Österreich: Kaleen mit dem Song „We Will Rave“

Bei der anstehenden Zuschauerabstimmung am Abend des Finales werden die Niederlande keine Punkte erhalten können. Die niederländischen Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen aber weiterhin für das große Finale abstimmen. Es darf nach ESC-Regeln nicht für das eigene Land gestimmt werden. Die EBU werde alle Telekommunikationspartner informieren, dass das Land nicht mehr teilnehme. Zudem sei vorgesehen, die Leitungen für Song fünf zu sperren. „Wir bitten darum, dass niemand versucht, für Song 5 zu stimmen. Sollte jemand versuchen, für Song 5 abzustimmen, werden seine Stimmen nicht gezählt“, hieß es von der EBU.

15:45 Uhr: Norwegische Punkte-Ansagerin zieht sich wegen Gaza zurück

Wenige Stunden vor dem ESC-Finale hat die norwegische Punkte-Ansagerin einen Rückzieher gemacht.

Die Sängerin Alessandra Mele begründete den Schritt am Samstag in einem Video bei Instagram mit dem israelischen Vorgehen im Gazastreifen. „Derzeit findet ein Genozid statt“, sagte die 21-Jährige und rief dazu auf, sich von „Liebe zur Wahrheit“ führen zu lassen.

Das ESC-Motto „United by Music“ (Deutsch: Vereint durch Musik) stimme mit ihrer Motivation, Musik zu machen, überein, sagte Mele. „Aber derzeit sind diese Worte nur leere Worte.“ Die Sängerin, die auch italienische Wurzeln hat, hatte voriges Jahr „mit Queen of Kings“ für Norwegen den fünften Platz beim ESC erreicht. Für Mele sollte die Moderatorin Ingvild Helljesen vom Sender NRK einspringen. (mit Agenturen)