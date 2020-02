Der Leserpreis des Tagesspiegel bei der Berlinale 2020 geht an „Window Boy Would Also Like to Have a Submarine" (Chico ventana también quisiera tener un submarino) von Regisseur Alex Piperno. Die Entscheidung wurde bei einer Pressekonferenz am Mittag verkündet. Piperno nahm den Preis in Berlin mit dem argentinischen Produzenten Araquén Rodríguez persönlich entgegen.

Tagesspiegel | Jonas Bickelmann