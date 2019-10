Geld regiert die Welt: Partikular- und Standortinteressen bestimmen seit jeher das föderale deutsche Fördersystem. Wieso existiert nach sieben Jahren Hamburger Drehpass bis heute kein bundesweites Grün-Siegel? Es sei in Arbeit, heißt es seitens der FFA, unter Federführung der Kulturstaatsministerin, genauere Zeitangaben gibt es nicht. Bis auf Weiteres gilt nice to have und nicht must have.

Moritz Lehmkuhl, Chef der Beratungsfirma Climate-Partner, die auch für die Bavaria tätig ist, bescheinigt der Branche, „nicht gerade ungeheuer innovativ“ zu sein. „Die ersten klimaneutralen Filme gab es vor 15 Jahren, seitdem hätte sich mehr tun können.“ Al Gores Erderwärmungs-Manifest „Eine unbequeme Wahrheit“ kam mit Hilfe von Climate-Partner schon 2006 klimaneutral in die Kinos. Der Alarm verhallte.

Dabei sind sich auf Nachfrage alle einig, Produzenten, Berater, Förderer: Gezielte Anreize könnten das grüne Filmen stimulieren, sagen Christiane Dopp und Medienboard-Chefin Kirsten Niehuus unisono. Niehuus bestreitet zudem den Vorwurf, der deutsche Fördertourismus mit seinen Regionaleffekt-Vorschriften erzwinge mehr Reisen, auf Kosten der CO2-Bilanz. Man versuche ohnehin, sich mehr zu fokussieren.

Beste Absichten, heiße Luft

Der rotrotgrüne Koalitionsvertrag klingt da entschiedener. Darin heißt es: „Fördermittel sollen in Zukunft durch das Medienboard nur noch vergeben werden, wenn das Projekt sozialverträglichen und ökologischen Standards gerecht wird.“ Das wird jedoch nicht kontrolliert und hatte bisher auch keine Ablehnung von Anträgen zur Folge. Beste Absichten, heiße Luft.

Komplizen-Filmer Ben von Dobeneck wünscht sich verpflichtende Regelungen: „Es würde uns helfen, Dinge durchzusetzen. Wir hantieren mit öffentlichen Geldern, das bringt Verantwortung mit sich“. Philip Gassmann sieht das genauso, auch Birgit Heidsiek hält strengere Auflagen für nötig. Das Klima kennt keine Landesgrenzen, auch Brüssel ist gefragt.

Video 01:43 Min. Das Klimapaket: Darum geht es

An Willensbekundungen und Nachhaltigkeitstools mangelt es weltweit nicht. Ob es die Earth Angels in New York sind, die Filme wie „Die Verlegerin“ mit Meryl Streep und Tom Hanks umweltfreundlicher machten, die Green Guidelines des US-Produzentenverbandes, Ecoprod in Frankreich oder Green Screen in England.

James Cameron setzt bei den „Avatar“-Fortsetzungen Sonnenenergie ein (und serviert nur veganes Essen), verspricht das „grünste Filmset der Geschichte“. Die französische Firma Futurikon hat ihre animierten Insektenabenteuerfilme „Minuscule“ auch hinter den Kulissen „begrünt“.

Mancherorts arbeitet man längst mit konkreten Stimulantien, mit Bonus- und Malusprogrammen. In Flandern verlangt die Filmförderung vor der letzten Raten-Auszahlung eine CO2-Bilanz. Die Regionalförderung von Paris gewährt einen Öko-Bonus von 25 000 Euro, in der Provinz Trient gibt es 10 000 Euro extra. Vom grünen Aktionsplan in Sardinien profitierte etwa der Berlinale-Wettbewerbsfilm „Figlia Mia“ von 2017.

„Rein in die Richtlinien“, forderte Dieter Kosslick schon 2013

Mehr Druck auf dem Kessel würde auch die Dienstleistungsangebote stimulieren. Umweltfreundliche Autos und Akku-Generatoren sind Mangelware bei den Verleihern. Ein einziger Hybrid-Leihgenerator für Köln, zwei für Berlin, „das Lieferantenproblem grenzt ans Absurde“, findet Gassmann. Bei erhöhter Nachfrage könnten Verleiher mehr in umweltschonende Technologien investieren.

Will heißen: Klimabewusstsein nutzt nichts, wenn ein Team nur mit Billigfliegerei im Budget bleiben kann und grüne Technik weder erhältlich noch erschwinglich ist.

Also „Rein in die Richtlinien“, wie der damalige Berlinale-Chef Dieter Kosslick schon 2013 forderte. Über sechs Jahre sind seitdem verstrichen. Zur Zeit läuft sich die Branche warm für die nächste Novellierung des Filmfördergesetzes.

In den ersten Stellungnahmen der Regie- und Produzentenverbände findet sich kein Wort zum grünen Film. Auch nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen. Der CO2-Ausstoß steigt weiter.