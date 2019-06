Die argentinische Regisseurin Lucrecia Martel leitet in diesem Jahr die Jury des Filmfestivals von Venedig. Martel gehört zu den renommiertesten Filmemacherinnen im Weltkino. In ihren filmen beschäftigt sie sich immer mit dem Verhältnis der weißen Ober- zur indigenen Unterschicht ihres Landes. Ihr Debüt feierte Martel 2001 auf der Berlinale mit dem Familiendrama „La Ciénaga“. Ihr bislang letzter Film „Zama“ über den Rassismus und Kolonialismus in Südamerika lief 2017 im Wettbewerb von Venedig. Das diesjährige Festival findet vom 28. August bis zum 7. September statt. (Tps)