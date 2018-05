Das Laissez-faire an der Croisette zwischen Galas, Partys und Meetings in der Hotelsuite begünstigt die lockeren Machtstrukturen in der Filmbranche. Frémaux hielt sich nach den Anschuldigungen gegenüber Weinstein bedeckt. Im „Variety“ sagte er im April, dass es nicht die Aufgabe eines Filmfestivals sei, MeToo-Veranstaltungen zu organisieren. Diese Resilienz steht in einem augenscheinlichen Zusammenhang mit einem alten Cannes- Problem: dem traditionell geringen Anteil von Regisseurinnen im Wettbewerb. Auch in diesem Jahr sind es nur drei von 21: die Libanesin Nadine Labaki mit „Capernaum“, Eva Husson mit der französisch-kurdischen Produktion „Girls of the Sun“ und die italienische Regisseurin Alice Rohrwacher mit „Happy as Lazzaro“. Als bisher einzige Regisseurin gewann Jane Campion 1993 mit „Das Piano“ die Goldene Palme.

Die Berufung von Cate Blanchett zur Jury-Präsidentin ist nicht zuletzt eine Reaktion auf Jessica Chastain, die sich mit ihren Jury-Kolleginnen 2017 über das desaströse Frauenbild im Wettbewerb beschwerte. Abgesehen davon unterstützt das Festival nur eine Veranstaltung der „50/50 2020“-Initiative, die sich für Gleichberechtigung in der französischen Filmbranche starkmacht. Diese Schwerfälligkeit, auf einen gesellschaftlichen Wandel zu reagieren, hat viel damit zu tun, dass Cannes noch immer einem Old Boys’ Club gleicht. Nicht zufällig waren Woody Allen und der letzte Woche aus der Academy of Motion Picture Arts and Sciences ausgeschlossene Roman Polanski vor MeToo immer gern gesehene Gäste.

Da passt es, dass 2018 ein anderer alter Bekannter nach Cannes zurückkehrt, der dort zuletzt als Persona non grata betrachtet wurde. Die Teilnahme von Lars von Trier mit seinem Serienkiller-Film „The House that Jack Built“ (außer Konkurrenz) ist eine kleine Sensation, nachdem der dänische agent provocateur 2011 wegen flapsiger Nazi-Sprüche auf der Pressekonferenz zu „Melancholia“ vom Festival ausgeschlossen worden war. Wie es heißt, habe sich Frémaux schon seit einer Weile um von Trier bemüht. Zu ihm gesellen sich mit Asghar Farhadi, Nuri Bilge Ceylan, Matteo Garrone, Zhangke Jia und Hirokazu Kore-eda weitere ehemalige Palmen-Gewinner im Programm – sowie, gewissermaßen ein Heimspiel, Jean-Luc Godard.

Dieser Jahrgang verspricht viele neue Gesichter

Für ein Festival, dessen Wettbewerb in der Vergangenheit oft allzu altmeisterlich-vorhersehbar ausfiel, verspricht dieser Jahrgang allerdings auch viele neue Gesichter: die amerikanische Regie-Hoffnung David Robert Mitchell, den unberechenbaren junge Franzosen Yann Gonzalez und den südkoreanischen Auteur Lee Chang-dong. Debütant Abu Bakr Shawky bringt Ägypten zurück an die Croisette und der polnische Regisseur Pawel Pawlikowski präsentiert den Nachfolger seines Oscar-Films „Ida“. Das deutsche Kino muss sich nach zwei guten Jahren mit einem Film in der Reihe „Un Certain Regard“ begnügen. Ulrich Köhler wird mit „In my Room“ aber hoffentlich ähnlich euphorische Kritiken erhalten wie im vergangenen Jahr Valeska Grisebachs „Western“. Wim Wenders Dokumentarfilm „Papst Franziskus: Ein Mann seines Wortes“ läuft in einer Sondervorführung.

Für politische Spitzen dürften die Nominierungen des iranischen Regisseurs Jafar Panahi, der mit „Taxi Teheran“ 2015 den Goldenen Bären gewann, und des russischen Theaterregisseurs Kirill Serebrennikov sorgen, gegen die in ihren Heimatländern weiter Verfahren laufen. Dem damals inhaftierten Panahi gelang es 2011, seinen Film „This is not a Film“ auf einem USB-Stick nach Cannes zu schmuggeln. Während sich Panahis Situation nach internationalen Protesten wieder beruhigt zu haben scheint, hat die russische Justiz den Hausarrest für Serebrennikov im Januar noch einmal verlängert. Dem regimekritischen Regisseur werden Betrug und Unterschlagung in Millionenhöhe vorgeworfen. Es scheint, als wolle Cannes der Berlinale den Titel des politischsten Filmfestivals nicht kampflos überlassen.

Für Frémaux’ persönliche Zukunft wird jedoch eher von Bedeutung sein, wie sich der Streit mit Netflix – und damit die inhaltliche Ausrichtung des Festivals – entwickelt. Sein „Netflix-Bann“ wird sich langfristig kaum aufrechterhalten lassen, Netflix-CEO Reed Hastings hat inzwischen Gesprächsbereitschaft signalisiert. Allerdings muss Cannes auch nicht jeden Quatsch mitmachen. Genauso wenig sollte sich Frémaux aber von der französischen Kinowirtschaft instrumentalisieren lassen, der mit dem Streamingdienst gerade ein mächtiger Konkurrent erwächst. Vielleicht zeigt sich schon in diesem Jahr, ob Cannes aus dem Konflikt gestärkt hervorgeht.