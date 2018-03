Wie lief es bei Ihnen persönlich?

ALHAMRANI: Seit ich vier Jahre alt war, wollte ich nur Filme machen, mein Vater war besessen vom Fotografieren. Als Älteste von sechs Kindern war das Filmedrehen für mich im Grunde eine Möglichkeit, meine Geschwister herumzukommandieren (lacht). Wir haben Stummfilme hergestellt und Pappschilder in die Kamera gehalten. Mein Vater hat das gefördert, indem er mir die jeweils aktuellsten Kameras besorgte: Super8, Betamax, Video. Weil er Geschäfte mit Japan machte, kam er immer mit der neuesten Technologie zurück. Mit 13 Jahren habe ich zum ersten Mal kundgetan, dass ich Regisseurin werden will.

Und?

ALHAMRANI: Man braucht und möchte das Wohlwollen der Familie. Also bin ich zu meinem Vater gegangen, der zunächst nichts dagegen hatte. Er hatte wohl gehofft, die Schrulle erledigt sich von selbst. Nach Umwegen habe ich dann später Film in San Diego studiert.

NASSIEF: Ich habe in England erst Medizin studiert, dann mit 19 sehr jung geheiratet. Ich konnte nicht Ärztin sein und gleichzeitig Kinder kriegen, und weil ich gut mit Zahlen bin, habe ich zu Mathematik gewechselt. Ich wollte was Leichtes neben den Kindern.

ALHAMRANI: Haha, was Leichtes! Wir sind schon seit der Schule befreundet, aber total verschieden: Ich führe Regie, Dania kümmert sich um die Organisation. Mir ist immer heiß, Dania friert ständig. Ich bin chaotisch, sie geordnet. Als wir 2006 „Eggdancer“ gründeten, war Dania gerade zum dritten Mal schwanger.

NASSIEF: Es war großartig, bei unserem ersten Projekt bin ich immer vom Set zum Stillen gerannt und umgekehrt. Vom Film wusste ich damals noch nichts

ALHAMRANI: Unser erstes gemeinsames Filmprojekt war über die Hadsch, die Reise nach Mekka.

Sie leben in der Küstenstadt Jeddah quasi nebenan.

ALHAMRANI: Es war die beste Erfahrung meines Lebens. Mir wurde schlagartig klar: Auf Schauspieler und Studios kann ich verzichten, das ganze „Action“ und „Cut“. Die Regierung stellt während der Hadsch Helikopter für Journalisten zur Verfügung, und ich hing mit meiner Kamera angegurtet aus der Maschine.

Ihr aktueller Film über weibliche Pionierinnen des Landes zeigt stolze, würdevolle Frauen.

ALHAMRANI: Und in allen Geschichten war die Idee von „sisterhood“, vom weiblichem Zusammenhalt, sehr stark. Eine Schulleiterin, die lange um eine Erlaubnis für die Schule gekämpft hatte, fand zum Beispiel plötzlich eine Gesetzeslücke. Da rief sie alle Welt an: Los, macht das jetzt auch, bevor die Lücke geschlossen wird.

NASSIEF: Und das, obwohl die Privatschulen untereinander im Wettbewerb stehen.

Vielleicht weil durch die Segregation schon immer Frauen auf ihren Zusammenhalt angewiesen sind.

ALHAMRANI: Aus einer westlichen – und vielleicht auch aus einer männlichen Perspektive – sieht es wie Segregation aus, aber für mich hat sich das nie so angefühlt. Die Trennung der Geschlechter hat mich nie gestört.

Im Westen werden in der MeToo-Debatte Frauenrollen gerade heiß diskutiert.

ALHAMRANI: Wir haben auch etwas, das unter den MeToo-Schirm passt, aber es sind nicht dieselben Themen. Existiert sexuelle Belästigung? Ja. Aber ist sie so notorisch? Nein. Es ist vollkommen neu, dass Frauen überhaupt in der Arbeitswelt auftauchen, auch die westliche Kultur des Flirtens existiert nicht. Aber wenn man mal die sexuelle Belästigung ausklammert, glaube ich, dass auch Frauen in Saudi-Arabien gegen eine gläserne Decke kämpfen. Es geht allerdings nicht um ungleiche Bezahlung – es ist schwieriger, diese Jobs überhaupt zu erreichen.

Fürchten Sie, bei einer Öffnung der Gesellschaft ähnliche Probleme zu bekommen?

NASSIEF: Auf jeden Fall. Deshalb ist im letzten September, kurz nachdem klar wurde, dass Frauen bald Auto fahren können, ein Gesetz zur sexuellen Belästigung erlassen worden, komplett mit Strafen und Gefängniszeiten. Der Paragraf ist anwendbar für Männer und Frauen.

Das Interview führte Deike Diening

Weitere Informationen im Netz unter: www.eggdancer.com