Der US-amerikanische Pianist Cecil Taylor zählt zu den einflussreichsten Persönlichkeiten des frei improvisierten Jazz. Am Donnerstag ist er im Alter von 89 Jahren verstorben.

1929 in New York geboren, bekam Taylor als Kind Klavierunterricht von seiner Mutter. Später studierte er Klavier und Komposition am New York College of Music und spielte in verschiedenen Bands. In den sechziger Jahren arbeitete er mit Musikern wie Archie Shepp und John Coltrane zusammen. Legendär sind seine Auftritte in Berlin, die 1988 als 11-CD-Box veröffentlicht wurden. Noch bis ins hohe Alter gab Taylor regelmäßig Konzerte. (Tsp)

Ein ausführlicher Nachruf folgt.