Fritzi Ernst: Keine Termine (Bitte Freimachen Records)

Mit „Pisse“ schrieb das Duo Schnipo Schranke einst ein sehr hübsches Stück Popgeschichte, nur um sich bald im Streit zu trennen. Fritzi Ernst klingt auf ihrem Solo-Debüt eigentlich genauso wie zuvor im Duett: Zu schlichtem, dick gepumpten Polka-Klavier sprechsingt sie merkwürdige und bisweilen ziemlich lustige Geschichten. Mindestens ein Ohrwurm ist auch dabei. Andreas Müller, Moderator

Garbage: No Gods No Masters (BMG)

Mitte der 90er galt ihre Musik als innovativ, heute verwalten sie ihr Erbe. „No Gods No Masters“ ist unter dem Eindruck der Trump-Administration entstanden, daher die schlechte Laune von Sängerin Shirley Manson. Alles ist wie immer: Die Besetzung und die Musik – ein Hybrid aus Samples, Loops und Gitarren. Nur die Musikwelt hat sich weitergedreht. Claudia Gerth, Radio eins

Buntspecht: Spring bevor du fällst (Phat Penguin)

Man muss nicht jeder verpatzen Beziehung mit Tränen antworten. Ein surrealer Tagtraum tut es auch. Die österreichische Band Buntspecht feiert auf ihrem dritten Album eine Welt abseits des Selbstmitleids, mit selbstbewusster Pop- Geste, prachtvoller Ausstattung und richtig guten Texten. Fanny Tanck, Musikjournalistin

King Gizzard & The Wizard Lizard: Butterfly 3000 (Caroline)

Wie können Leute nur so viel Musik machen?, fragt man sich bei jedem Album der Band aus Melbourne. Auf ihrem endlosen Trip durchs Reich psychedelischen Irrsinns zapfen die sieben Musiker diesmal das verschollene Erbe von Acid-Disco und Synthie-Rock an, übersetzen es in elektronisch mäandernde Glückseligkeit. Kai Müller, Tagesspiegel