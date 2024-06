Fusion Festival im Schatten des Gaza-Krieges „Stop Genocide“ wird mit „Stop Hamas“ übersprüht

Samstag in Lärz: Die Sonne knallt, die Bässe wummern. Barfüßige Hippies tanzen neben sportlichen Antifa-Kids, allerlei Substanzen sind im Spiel. Für einen Moment könnte man fast vergessen, dass die Fusion wochenlang in der Kritik stand, als das linke Festival offenbar verzweifelt die „richtige“ Wortwahl suchte, um den 7. Oktober und seine Folgen zu beschreiben – und in den Augen einiger Kritiker angesichts einer antiisraelischen Boykottaktion einknickte.

Doch bevor die ersten Gäste den alten Flugplatz in Lärz erreichen, kursieren bereits Bilder vom Gelände, die die Befürchtungen vieler bestätigen: „We stand with the people in resistance – Free Palestine“ wurde auf einen Zaun gesprüht, zu Deutsch: „Wir stehen mit den Menschen im Widerstand“. An anderer Stelle prangen die Worte: „From the Müritz to the Spree, Palestine will be free“ – eine Anspielung auf die Parole „From the river to the sea“, die Israels Vernichtung imaginiert. Und: rote Dreiecke – ein Symbol, mit dem die Hamas seit dem 7. Oktober in Propagandavideos Feinde markiert.

Seit 1997 findet die Fusion in Mecklenburg-Vorpommern statt. „Fernab des Alltags entsteht für fünf Tage eine Parallelgesellschaft der ganz speziellen Art“, so vermarktet sich Deutschlands größtes linkes Festival mit rund 70.000 Besucherinnen und Besucher und Tausenden Mitarbeitenden.

Rote Linien werden verschoben

Aber seit Hamas-Kommandos am 7. Oktober israelische Kibbuzim und das Psytrance-Festival Supernova überfielen und der jüdische Staat mit einem Bodeneinsatz im Gazastreifen antwortete, schlägt das Thema Nahostkonflikt auch in Lärz hohe Wellen.

Der Kulturkosmos – der Verein hinter dem Festival – kritisierte im November den „barbarischen“ Angriff gegen Israel, die Bilder vom Supernova hätten das Team „in Tränen zurückgelassen“. Im Februar folgte ein Newsletter, in dem die „roten Linien“ der Fusion definiert wurden: Wer die Hamas feiert, fliege raus. Und das Existenzrecht Israels sei nicht verhandelbar. Die israelfeindliche Gruppierung „Palästina Spricht“ reagierte darauf im Mai mit einer Boykottkampagne gegen die Fusion. Am selben Tag veröffentlichte der Kulturkosmos einen „Nachschlag“ zum Newsletter, in dem sie von ihren „roten Linien“ teilweise zurückruderten – und plötzlich von „Genozid“ und „Apartheid“ sprachen.

An den Zäunen des Festivalgeländes sind Banner gegen Antisemitismus sowie „gegen die Unterdrückung des palästinensischen Volkes“ aufgehängt worden. © Nicholas Potter

Nach Kritik von Crews und Mitarbeitenden, die sich als „Fusionistas Against Antisemitism“ organisiert haben, stellte der Kulturkosmos in einer „Anmerkung“ zum „Nachschlag“ Anfang Juni klar, dass dieser lediglich ein Meinungsbild des Vereins sei – nicht des ganzen, dezentral organisierten Festivals. Und am 13. Juni erschien dazu noch eine „Erklärung zum Nachschlag“, in der es heißt: „Wir haben nicht das Existenzrecht Israels infrage gestellt, sondern Respekt für eine weitere Perspektive gefordert.“

Der Kulturkosmos hat inzwischen so viele Statements zum Nahostkonflikt geschrieben, dass er sogar eine „Chronologie“ auf der Webseite erstellen musste, um einen Überblick zu verschaffen. Und doch war schon vor Festivalbeginn am Mittwoch klar: Am Ende hat der Verein es niemandem recht gemacht.

Auf Anfrage des Tagesspiegel sagt der Kulturkosmos zu den eingangs erwähnten Graffiti: „Auf unserem Gelände befinden sich tausende Menschen und viele Kilometer Bauzaun. Von den Parolen haben wir aus den sozialen Medien erfahren. Zu dem Zeitpunkt waren sie schon längst wieder übersprüht.“

Konkurrenz der Graffiti-Sprüher

Am Samstag sind solche Parolen nicht mehr zu finden, dafür einige „Free Gaza“-Graffiti und Wassermelonen-Symbole – ein Zeichen der Palästina-Solidarität. Stattdessen findet offenbar ein Katz-und-Maus-Spiel der Sprühkünstler statt: Der Schriftzug „Gegen jeden Antisemitismus“ wird etwa mit „Fight Genocide“ übersprüht, „Stop Genocide“ mit „Stop Hamas“. Plakate der „Fusionistas Against Antisemitism“ werden niedergerissen und schnell wieder neu plakatiert. Der Tenor scheint dennoch klar zu sein: Es sind deutlich mehr israelsolidarische und antisemitismuskritische als propalästinensische Botschaften auf dem Festival zu sehen.

Die Melone ist ein Symbol der Palästina-Solidarität geworden. Hier wurde „Free Gaza vom Hamas“ darunter geschrieben. © privat

Aber der Konflikt hinterlässt größere Spuren als nur Schmierereien. Am Freitagmittag sollte eine Diskussionsveranstaltung der „Initiative Antisemitismus und Rassismus gemeinsam bekämpfen“ und der „Soligruppe 9. Oktober“ mit drei Überlebenden des rechtsterroristischen Halle-Anschlags stattfinden. Die Überlebenden – zwei aus der Synagoge, in die der schwer bewaffnete Neonazi an Jom Kippur 2019 einzudringen versuchte und ein Angestellter des „Kiez-Döner“, in dem der Attentäter einen Mann erschoss – sagten ihre Teilnahme jedoch ab. Der Kulturkosmos will das auf Anfrage nicht kommentieren.

In einem Statement der Überlebenden, das bei der Veranstaltung am Freitag vorgelesen wird und dem Tagesspiegel vorliegt, nennen sie die Äußerungen des Kulturkosmos einen „bedauerlichen Rückschritt“ und ein „klares Zeichen“ dafür, dass das Festival sich „dem antijüdischen Druck gebeugt hat“. Sie berichten von Freunden, die seit dem 7. Oktober bespuckt, körperlich angegriffen und angeschrien worden seien, weil sie Hebräisch gesprochen hätten oder als Juden oder Israelis erkennbar seien. „Wir können und wollen kein Teil eines Festivals sein, das solche Positionen relativiert und antisemitische Ansichten salonfähig macht“, heißt es weiter.

Es gab viele antisemitismuskritischen Slogans auf dem Festival. © privat

Am selben Abend findet eine Solidaritätsaktion für Hersh Goldberg-Polin mit ein paar Hundert Menschen statt, organisiert von seinen Freunden: Bengalos und bunte Rauchtöpfe beleuchten die Datscha-Bühne, auf einem Transparent steht „We will dance again“ – der Slogan der Supernova-Überlebenden.

Am 7. Oktober feierte der 23-jährige Goldberg-Polin auf dem israelischen Festival, als er von palästinensischen Terroristen entführt wurde. Bis heute sitzt er in Gaza fest: Aufnahmen aus der Geiselhaft zeigen ihn mit blassem, abgemagertem Gesicht und rasiertem Kopf, sein linker Arm nur noch ein Stumpf. Nach Tagesspiegel-Informationen war Goldberg-Polin im vergangenen Jahr – nur drei Monate vor dem Hamas-Angriff – selbst zu Gast auf der Fusion.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

„Wir fanden es wichtig, die Perspektive auf Hersh, auf das Supernova-Festival zu bringen – und nicht nur den innerlinken Diskurs in Deutschland über den Konflikt abzubilden“, sagt Kim von der Berliner Gruppe „Kollektiv für Emanzipation und Solidarität“ (KES), der bei der Aktion dabei war. Der 29-Jährige mit Brille und Basecap heißt eigentlich anders, will aber seinen Namen in der Zeitung lieber nicht lesen.

Kim sitzt vor dem Infostand des KES, das Soli-T-Shirts für das Supernova verkauft und Broschüren zum Thema Antisemitismus verteilt. Seit drei Jahren fährt er zur Fusion. „Wir fanden es als Gruppe dieses Jahr besonders wichtig, ein Zeichen zu setzen.“ Nebenan hat die Kampagne „Artists Against Antisemitism“ ebenfalls einen Tisch. „Unser Angebot kommt supergut an“, erzählt Kim. „Wir haben viel positives Feedback bekommen, auch von jüdischen Festivalbesucherinnen, die nach dem Nachschlag des Festivals sehr verunsichert waren.“

„Aktivismus in Deutschland ist sehr polarisiert“

Diese Unsicherheit zeigt sich etwa bei der Diskussionsveranstaltung der „Palestinians and Jews for Peace“ am Samstagmittag. Der Talk will vor allem versöhnlich, differenziert sein. Doch die Moderatorin räumt zu Beginn ein, dass einige Podiumsteilnehmende der Gruppe, die sich nach dem 7. Oktober gründete, sich nach dem „Nachschlag“ des Kulturkosmos auf der Fusion nicht mehr sicher gefühlt und deshalb abgesagt hätten.

Am Ende sitzen nur zwei Referentinnen auf der Bühne – eine mit palästinensischem, eine mit jüdischem Hintergrund. Sie kritisieren die innerdeutsche Debatte rund um den Nahostkonflikt, die an die Realität der Betroffenen vorbeigehe: „Aktivismus in Deutschland ist sehr polarisiert“, bemängelt eine – „wie ein Teamspiel“.

Das Zelt ist voll, Hunderte Menschen sind anwesend. Ein paar schlafen während der Nachmittagshitze, doch die allermeisten hören aufmerksam zu, klatschen bei jedem Anlass.

Vorne links an der Seite steht Martin Eulenhaupt – besser als „Eule“ bekannt. Wenn die hierarchiekritische Fusion sowas wie einen Chef hat, dann ist das wohl er. Auch Eule klatscht mit. Nach der teils scharfen Kritik der vergangenen Wochen gegen sein Festival dürfte der Talk ganz in seinem Sinne sein. Denn auch die „Palestinians and Jews for Peace“ würden von nahezu allen Seiten kritisiert, heißt es von der Bühne. Gleichzeitig ist die Gruppe selbst uneinig: über Begriffe wie „Apartheid“ oder „Genozid“ gebe es keinen Konsens.

Luftballons und Glitter gehörten auch zum Fusion Festival in Lärz. © dpa/Jens Büttner

Sich auf gemeinsame politische Nenner zu einigen – das scheint am Ende das Erfolgsrezept für viele Mitarbeitende und Gäste der Fusion zu sein. „Kein Mensch ist illegal – das ist schon immer unser Hauptthema gewesen“, erzählt Lovis vom Haupttresen, eine Frau Ende 30 mit Nasenpiercing und einer Halskette mit den Ziffern „1312“ – ein Szenecode gegen die Polizei.

Auch Lovis heißt eigentlich anders, will aber lieber nicht mit Klarnamen auftreten. Sie sitzt im Backstagebereich des Haupttresens, zu dem auch eine kleine Bühne gehört. Die Holzbank, auf der sie sitzt, vibriert vom Techno der benachbarten Turmbühne. Über der Bar hängt ein Transparent, auf dem „Think Queer. Be Aware of Antisemitism and Racism“ steht.

Queerspiegel: Der Newsletter für das queere Berlin Die Queerspiegel-Redaktion informiert Euch über die wichtigsten LGBTI-Ereignisse, Menschen, Termine aus Politik, Kultur und Sport. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Zum Kern ihrer Crew gehören rund 20 Menschen, beim Festival arbeiten hier insgesamt 500. „Wir konnten uns darauf einigen, dass wir unterschiedliche Meinungen haben“, sagt Lovis. Für die Artists und Mitarbeitenden haben einige Teammitglieder eine kleine Auswahl an antisemitismuskritischer Literatur zur Verfügung gestellt.

Nach dem „Nachschlag“ der Fusion habe Lovis überlegt, ob sie überhaupt noch zur Fusion fahren will. „Aber ich wollte die wichtigen Solistrukturen nicht hängen lassen, die wir als Crew unterstützen“ – wie viele Teams auf der Fusion finanziert der Haupttresen mit den Einnahmen antifaschistische und antirassistische Projekte.

Auch das Schicksal der Thüringer Aktivistin Maja T. ist dieses Jahr auf dem Fusion-Gelände allgegenwärtig: Der 23-Jährigen wird vorgeworfen, im Februar 2023 einen rechtsextremen Aufmarsch in Budapest angegriffen zu haben und wurde am Freitagmorgen nach Ungarn ausgeliefert, wo kein fairer Prozess zu erwarten sei, so ihre Anwälte. Am Freitagabend fand auf der Fusion eine Solidaritätsdemonstration für T. statt.

„In Zeiten von Rechtsruck, den hohen Ergebnissen der AfD und einer rechten Asylpolitik ist es wichtiger denn je, ein linkes Festival zu haben“, sagt Kim vom KES.

Bis Montagabend geht die Fusion noch. Für die allermeisten Gäste scheint der Nahostkonflikt im dionysischen Taumel des Festivals so gut wie keine Rolle zu spielen. Für viele Jüdinnen und Juden hat die Fusion das Vertrauen verspielt. Doch viele Mitarbeitende und Gäste haben dieses Jahr dafür gesorgt, dass auch eine klare Haltung zu Antisemitismus Platz auf der Fusion hat.