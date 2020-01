Udo Badelt: Beethovens Fünfte war mein Soundtrack zum persönlichen Glück

Heute greife ich mir manchmal an den Kopf deswegen. Natürlich war es kitschig und auch ein bisschen peinlich. Aber hey, ich war 17 – und Austauschschüler in Amerika. Am Ende des Schuljahrs unternahm ich eine Grand Tour durch die Vereinigten Staaten mit dem Greyhound-Bus. Immer im Zickzack von Nord nach Süd. Und was war das Ziel all meines Sehnens?

Klar, die Golden Gate Bridge. Es muss was damit zu tun gehabt haben, dass San Francisco für junge Schwule damals ein Mythos war, so ähnlich wie Berlin heute, und überhaupt mit der geografischen Situation: Endpunkt, Sonnenuntergang im Ozean, danach geht es nicht mehr weiter.

Mein Soundtrack dazu war Beethovens Fünfte. Nicht das ikonische Anfangsmotiv, das man mal 50 Jahre wegsperren müsste, um es wieder mit frischen Ohren hören zu können. Sondern der Finalsatz.

Ich hatte Tränen in den Augen

Aus dunkel dräuendem Paukennebel schält sich, in triumphalem C-Dur, eine Tonika heraus, die innerhalb weniger Atemzüge auf C gipfelt, immer und immer wieder.

Orgiastisch. So musste das Glück klingen. Das trieb mir die Tränen in die Augen, das wollte ich – natürlich mit Walkman – hören, wenn ich endlich über die ersehnte Brücke laufen, nein: rennen würde.

Was soll ich sagen? Es kam genau so und war auch ziemlich schön. Ist ein paar Jahre her.

Die Fünfte höre ich immer noch gern, aber in San Francisco war ich schon lange nicht mehr.

Das Amerika von damals existiert nicht mehr

Es heißt, die Tech-Kids von Apple und Facebook würden Jahresmieten in bar auf den Tisch legen und die Immobilienpreise in Höhen treiben, in die kein C-Dur mehr hinreicht.

Silicon Valley hat die Seele der Stadt gekauft. Und im Weißen Haus regiert ein Lügner, den die Hälfte des Landes verehrt. Amerika ist für mich kein Sehnsuchtsziel mehr.