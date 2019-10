Knapp zwei Wochen sind vergangen, seit bekannt wurde, dass der Berliner Galerist Michael Schultz im Verdacht steht, mindestens zwei Bilder – darunter ein Gemälde von Gerhard Richter – gefälscht zu haben. Andere sollen bezahlt und nicht an ihre neuen Besitzer geliefert worden sein, teilte die Staatsanwaltschaft als Grund für die vorläufige Festnahme mit. Schultz wurde später gegen Auflagen wieder freigelassen.

Spekuliert wird seitdem viel, bloß die Berliner Kunstszene verhält sich auffallend still. Was auch daran liegen mag, dass die Galerie in Charlottenburg nach über 30 Jahren internationaler Tätigkeit wie vom Erdboden verschwunden ist. Telefonisch erreicht man niemanden, die Räume stehen leer, der angekündigte Umzug in die Kantstraße fand nicht statt.

Das Schweigen hat allerdings auch einen anderen Grund. Galeristen, die nicht genannt werden möchten, äußern großen Unmut. Schultz, der schon 2015 wegen eines angeblich gestohlenen Bildes vor Gericht stand und zu 15.000 Euro Strafe wegen Vortäuschung einer Straftat verurteilt wurde, bringe die gesamte Branche in Misskredit, heißt es.

„Er bestätigt alle Vorurteile über den Kunsthandel“, meint ein Galerist, der sich nun in der Pflicht sieht, verlorenes Vertrauen wiederherzustellen. Unabhängig davon lässt der Landesverband der Berliner Galeristen die Mitgliedschaft der Galerie Michael Schultz bis auf Weiteres ruhen. Es gilt die Unschuldsvermutung, dennoch hält sich die Interessensvertretung laut Vorstandsmitglied Nana Poll damit an europäische Richtlinien.

Es könnte zu einer Klagelawine kommen

Was die Galerie – sollte sie nach der Eröffnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens vom 25. September 2019 weitermachen – jedoch weit mehr treffen wird, ist die Absage der Kunstmesse Art Karlsruhe. Sie findet erst im Februar 2020 statt, hat aber bereits beschlossen, dass Michael Schultz nicht zu den Ausstellern gehört.

Mehr zum Thema Ermittlungen um Michael Schultz Wie der Berliner Galerist mit einem gefälschten Gemälde Gerhard Richters getrickst haben soll

Auch das hat Folgen für den Galeristen, der dort seit vielen Jahren ausstellt und 2018 eine Skulptur von Bernd Reiter für 1,2 Millionen Euro präsentierte; schließlich wird auf den Messen Kunst im großen Stil verkauft. Über die Künstler, die von der Galerie vertreten werden und ihre Arbeiten meist in Kommission geben, machen sich die Kollegen ebenfalls Gedanken. Mancher vermutet, dass es zu einer „ganzen Klagelawine“ kommen könne, wenn es darum geht, wer seine Werke zurückbekommt.