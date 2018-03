Die Zeit, die wir in Morpheus’ Reich verbringen, hat noch jede Epoche auf ihre Weise erklärt. In der griechischen Antike übergab man einem Gott – Hypnos, Sohn von Nyx und Zwillingsbruder von Thanatos – die abendliche Aufgabe, als „Allbezwinger“ die Menschen in den Schlaf zu schicken. Man baute ihm heilige Stätten. Die Betten standen unter Bäumen, um dort geschützt von Priestern und segnenden Worten den Schlaf zu pflegen. Schon vor der Erkenntnis des geophysikalischen Sachverhaltes, dass wir auf einem sich drehenden Planeten leben, wussten die Menschen: Wenn es dunkel wird, übermannt uns die Müdigkeit, wenn der Tag anbricht, wachen wir auf. Bloß auf die Fragen, warum wir schlafen und wer wir nachts sind, fand sich keine befriedigende Antwort.

Als der französische Philosoph und Naturwissenschaftler René Descartes im 17. Jahrhundert an der Schwelle zur Aufklärung über die Rolle der Vernunft nachdachte, räumte er dem Thema im Rahmen seines Modells von der „menschlichen Maschine“ enorme Bedeutung ein. Descartes schlief auch selbst sehr gern und pflegte das bekömmliche Mittagsschläfchen.

Auch Goethe und Einstein verbrachten ihr Leben im Rhythmus von Gerneschläfern. Beide waren Genies ihrer Epoche und hätten auf das Nichtstun als Kreativität spendende Zeit nie verzichten wollen. Dem Dichter wie dem Erfinder der Relativitätstheorie galt der Schlaf als produktive Stärkung, beide schätzten ihn als Inspirationsquelle. Sie hätten ihn niemals als Zeitverschwendung angesehen.

Boom der Sleep-Apps, die den Schlaf vermessen

Auch der Naturforscher Charles Darwin nahm Tag für Tag wohlbemessene Auszeiten für Schlaf und Ruhe. Von ihm sind höchst intensive Arbeitsphasen von drei mal anderthalb Stunden am Tag überliefert. Den Rest widmete er der Natur, dem Spaziergang, dem Essen mit Freunden, dem Nachdenken, der Familie. Viele Künstlerbiografien müssten umgeschrieben werden, wollte man die Bedeutung des Schlafes beim Entstehen ihrer Werke bedenken.

Die Muse küsst nicht unbedingt nachts. Viel zu häufig wird bis heute zudem der Vorstellung gehuldigt, dass eine Schlafmütze faul sei. Eher bewundert man, wenn nach einer durchwachten Nacht – von welchen Stimulanzien auch immer beflügelt – die Lösung im Morgengrauen kommt, man denke nur an Tarifkonflikte und Koalitionsverhandlungen. Gerade bei Künstlern wird Nachtarbeit gerne als Voraussetzung für Genialität angesehen. Aber wann bitte hätten sie von ihrer Kunst träumen können? Der Schlaf der Vernunft gebiert nicht nur Ungeheuer.

Seit Mitte des letzten Jahrhunderts werden die vom Menschen verschlafenen Stunden systematisch erkundet, in Schlaflaboren und Forschungszentren. Von Jahr zu Jahr mehrt sich das Wissen über diesen komplexen Zustand: So ist der menschliche Schlafquotient einerseits theoretisch so hoch wie nie, andererseits kommen Großstädter kaum je zur Ruhe.

Gleichzeitig sorgt die aktuelle Optimierungssucht auch für einen Boom in Sachen Schlafvermessung. Immer neue Sleep-Apps kommen auf den Markt: besser gut getrackt als gar nicht geschlafen. Immer öfter vermisst der digital getriggerte Mensch seinen Schlaf, checkt allmorgendlich die grafische Auswertung der vergangenen Nacht und trägt dessen Protokoll pausenlos am Handgelenk. Aber bei diesen rein binär-codierten Schlafechos handelt es sich letzlich nur um grobe Annäherungen, die im schlimmsten Fall zu einer neuen Schlafproblematik führen können, der sogenannten Orthosomnie. Ein Krankheitsbild, das jenen Effekt meint, wenn man als smarter Zeitgenosse beim Thema Nachtruhe alles richtig machen will und vor lauter Verunsicherung erst recht nicht mehr schlafen kann.

Jede Nacht ist anders

Mach mal Pause, aber mach bloß nichts falsch: Das Sleep-Tracking droht aus dem Schlaf, der letzten leistungsfreien Zone, eine Art nächtlichen Leistungssport zu machen. Mit solcher Software wird die Balance zwischen On- und Off-Modus des Menschen nicht ausgeglichener als mithilfe des Tassen-Symbols als Pausenanzeige im Cockpit des Autos. Wir bleiben nur im Takt, wenn wir aus dem Takt geraten, dösen, dämmern, tag- und nachtträumen dürfen, Zeit zubringen ohne offenkundigen Sinn und Zweck.

Der Schlaf, diese größte, intensivste und regelmäßigste Pause, ist eines der letzten großen Rätsel der Welt. Jede Nacht reagiert er sensibel auf das Tagesgeschehen, jede Nacht ist er anders. Und niemand kann sich der komplementären Dialektik entziehen, dass wir zwei Drittel unserer Lebenszeit nur deshalb wach sein können, weil wir ein Drittel bei geschlossenen Augen erleben.

William Shakespeare ließ Macbeth resümieren: „Schlaf, der die Stirne des Kummers entrunzelt, die Geburt von jedes folgenden Tages Leben ... Balsam verwundeter Gemüter, die heilsamste Erquickung der Natur und die nahrhafteste Speise im Gastmahl des Lebens.“ Schließ’ die Augen, und sei es am Tag: Ich bin jetzt mal kurz weg.

Die Autorin leitet seit 2011 zusammen mit Sandra Zimmermann das Expertennetzwerk Schlafakademie Berlin. Soeben ist Thea Herolds Buch „Du hast Zeit – Eine Liebeserklärung an die Pause“ erschienen (Siebenhaar-Verlag, 128 S., 18 €).