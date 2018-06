Die Erstausgabe seiner „Reise um die Welt“ liegt in der Vitrine – und der Bastrock der polynesischen Tänzerin Poedua. Forster hat sie auf Raiatea tanzen sehen, ihre Bewegungen beschrieben, deren unverstellte, direkt ausgedrückte Lust ihn doch irritierten. Cooks offizieller Expeditionsmaler John Webber hat Poedua porträtiert, mit nacktem Oberkörper, weißen Blüten im langen, schwarzen Haar und herausforderndem Blick. In Wörlitz gibt es nur eine Kopie, das Original hängt im National Maritime Museum in London. Es ist das Sinnbild exotischer Erotik, Auslöser so manchen Südseetraums. Wenn man Forster liest, relativiert sich die Vorstellung vom Paradies.

Der ZDF-Journalist Frank Vorpahl reist seit zwanzig Jahren auf Forsters Spuren. Er hat die kleine Schau im Schloss Wörlitz aufgebaut und jetzt ein Buch herausgebracht, „Der Welterkunder. Auf der Suche nach Georg Forster“, das sich dem Forscher, Schriftsteller, Abenteurer und Revolutionär auf praktische Weise nähert. Vorpahl war überall dort, wo Foster war, oft mehrmals. Ausgiebig beschreibt er die Recherchen, zumal in der Südsee, besucht Forster-Kenner, die er in lange Gespräche verwickelt. Dazu gehört vornehmst Klaus Harpprecht, der 1987 eine auch literarisch herausragende Biografie veröffentlicht hat, „Georg Foster oder Die Liebe zur Welt“. Bei Vorpahl beeindruckt der Antrieb, Forster in den hintersten Winkel zu folgen. Nie wird er müde, zu neuen Forster-Expeditionen aufzubrechen, da sucht jemand, legitim genug, auch nach sich selbst. Des Themas Forster und Homosexualität nimmt er sich an, aber nur knapp. Vorpahl beschäftigen die Lebensverhältnisse der Menschen auf den fernen Inseln heute. Die europäischen Entdecker haben ihnen wenig Glück gebracht.

Dramatische Betrachtung der Nordsee

Vorpahl verliert sich gern in Details, das hat auch seinen Reiz. Fundierter und politischer ist Jürgen Goldsteins Buch „Georg Forster – Zwischen Freiheit und Naturgewalt“. Er wurde dafür 2016 mit der Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Goldstein liest sich in dem Maße akademisch, wie Vorpahl in wacklige Boote steigt und outdoor vorprescht. Ganz vergessen, wie der Held einst selbst, ist Ulrich Enzensbergers kleiner, feiner Band „Georg Forster. Weltumsegler und Revolutionär“ von 1979.

Auch dort ist Forsters dramatische Betrachtung der Nordsee von 1790 zitiert. Er steht mit dem jungen Alexander von Humboldt am Strand und gerät in ein dunkles Schwärmen: „Seit zwölf Jahren zum ersten Mal begrüßte ich hier wieder das Meer. Dem Eindrucke ganz überlassen, den dieser Anblick auf mich machte, sank ich gleichsam unwillkürlich in mich selbst zurück, und das Bild jener drei Jahre, die ich auf dem Ozean zubrachte und die mein ganzes Schicksal bestimmten, stand vor meiner Seele. Die Unermesslichkeit des Meeres ergreift den Schauenden finstrer und tiefer als die des gestirnten Himmels. Dort an der stillen, unbeweglichen Bühne funkeln ewig unauslöschliche Lichter. Hier hingegen ist nichts wesentlich getrennt; ein großes Ganzes, und die Wellen nur vergängliche Phänomene …“

Humboldt hat immer wieder an Forster erinnert

Die Wochen mit Forster sind Alexander von Humboldts erste Auslandsreise. Er ist tief bewegt, weint viel und sucht nach seiner Orientierung in der Welt, als Mann, als Wissenschaftler. Georg Forster blickt da schon zurück, spürt die eigene Vergänglichkeit, er ahnt, wie die revolutionäre Welle ihn wegreißen wird. Humboldt hat bis in sein hohes Alter immer wieder an Forster erinnert. An ihm lag es nicht, dass dieser glänzende Geist vom Radar verschwand.

Das Karl-Marx-Jahr ist eine gute Gelegenheit, Georg Forster wieder oder aufs Neue zu entdecken. Er ist eben nicht einer von den großen Schreibtischstrategen deutscher Tradition. Er hat die Welt mit eigenen Augen gesehen, die andere nur interpretiert haben.

Frank Vorpahl: „Der Welterkunder. Auf der Suche nach Georg Forster“, Galiani Verlag 2018, 544 S., zahlreiche Abb., 32 Euro. Die Forster-Ausstellung auf Schloss Wörlitz ist dienstags bis sonntags zu sehen, nur mit Führung. Information und Anmeldung: Tel. 034905/409-0, www.gartenreich.de