Popstar Xavier Naidoo (46) hat sich vor Gericht erfolgreich gegen Antisemitismus-Vorwürfe gewehrt. Das Landgericht Regensburg untersagte es einer Referentin der Amadeu-Antonio-Stiftung am Dienstag in seinem Urteil, den Sänger als Antisemiten zu bezeichnen. Die Frau habe diesen Vorwurf nicht ausreichend belegen können, sagte Richterin Barbara Pöschl bei der Urteilsverlesung. Die Referentin hatte im vergangenen Jahr in Straubing vor Publikum gesagt: „Er ist Antisemit, das ist strukturell nachweisbar.“ Die Stiftung setzt sich gegen Rechtsextremismus ein.

In Naidoos Songs finden sich viele problematische Aussagen: So ist in "Marionetten" von „Volksvertretern“ die Rede, die des „Volks-in-die-Fresse-Treter“ seien und von dunklen Mächten gesteuert werden. Und weiter: „Wenn ich so ein’ in die Finger krieg, dann reiß’ ich ihn in Fetzen.“ In "Raus aus dem Reichstag" heißt es, "Baron Totschild gibt den Ton an und er scheißt auf euch Gockel". Kritiker argumentieren, dass Totschild eine versteckte Anspielung auf die jüdische Bankiersfamilie Rothschild sei, die oft als Code für eine jüdische Weltverschwörung steht.

Auch entsetzt hatte viele die Zeile „Muslime tragen den neuen Judenstern, alles Terroristen, wir haben sie nicht mehr gern“ aus dem Lied "Nie mehr Krieg". Diese Holocaust-Verharmlosung sei nicht nur deshalb grotesk, weil Muslime in Deutschland nicht systematisch verfolgt werden, sondern auch, weil hierzulande hunderttausende geflüchtete Menschen muslimischen Glaubens aufgenommen wurden, meinen unsere Tagesspiegel-Redakteure Nadine Lange und Sebastian Leber. Eine ausführliche Auseinandersetzung unserer Musikredakteure mit Naidoos Texten finden Sie hier.

Naidoo wies den Vorwurf antisemitischer Ressentiments im Gerichtssaal zurück. Er hatte sich in der Verhandlung vor drei Wochen auf die Kunstfreiheit berufen. Sein Sohn trage zudem einen hebräischen Namen. Der Sänger behauptete, die antisemitischen Codes und Chiffren, die in seinen Liedtexten kritisiert werden, seien ihm nicht bekannt. (Tsp, dpa)