Ghost Pony: Ghost Pony (Independent)

Das Berliner Trio Ghost Pony, angeführt von Sängerin und Gitarristin Julia Beresikowa, mag offenbar psychedelische Surf-Musik von früher und spielt auf seinem Debütalbum so etwas ähnliches mit viel knarzendem Charme. Man hört Begeisterung, Wollen und Liebe. Und das ist schon mehr als bei so vielen anderen aktuellen Produkten. Andreas Müller, Moderator

Prince: Welcome To America 2 (Sony)

Fünf Jahre nach dem Tod von Prince erscheint dieses 2010 aufgenommene, damals unveröffentlicht gebliebene Album. Man kann sich über einige flotte Funk-Stücke freuen und einen sehr guten Sex-Jam. Über die lyrischen Versuche in spirituell inspirierter Gesellschaftskritik hört man vielleicht besser hinweg. Jens Balzer, Die Zeit

Liars: The Apple Drop (Mute)

Ist es gut oder schlecht, dass Liars-Mastermind Angus Andew seine Antidepressiva abgesetzt hat? Auf jeden Fall ist das neue Album seiner Band viel hörbarer als einige Werke der Vergangenheit. Gut auch, dass er „The Apple Drop“ nicht alleine, sondern mit anderen Musikern und Musikerinnen eingespielt hat. Aber wie gehabt braucht der experimentelle Sound etwas Geduld, um in seiner ganzen Pracht erfasst werden zu können. Martin Böttcher, Musikjournalist

Ider: Shame (Believe/Ider)

Eigentlich wollten Ider in Berlin bleiben. Doch dann kam Corona und die beiden jungen Frauen mussten zurück in ihre britische Heimat. Ihr zweites Album ist dennoch größtenteils in Berlin entstanden – irgendwo zwischen durchtanzten Club-Nächten und Musik-Sessions in der gemeinsamen Wohnung. Und so klingt es oft nach dem hedonistischen Pre-Corona-Berlin, mit treibenden Basslines und Texten über die Unzumutbarkeit des Traurigseins. Jana Weiss, Tagesspiegel