Köln und Berlin sind mit der gemeinsamen Messe Art Berlin im September versöhnt. Noch einmal werden die Protagonisten ihre Frühjahrsevents nicht wie 2017 als schwer zu bewältigendes Sandwich stapeln. Bevor in Berlin Ende April das Gallery Weekend startet, präsentiert sich die Art Cologne vom 19.–22.4. als internationale Messe in der Domstadt. Mit rund 210 Teilnehmern aus 33 Ländern, darunter wichtigen Großgalerien wie Hauser & Wirth, Thaddaeus Ropac oder David Zwirner.

Auch Larry Gagosian mit seinen inzwischen 18 Standorten von Athen bis New York ist wieder dabei. Rückkehrer und Erstaussteller wie die Londoner Lisson Gallery, Esther Schipper (Berlin) oder die Galerie Lelong (Paris) mischen das Angebot an Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts auf. Andere Händler wie der Belgier Axel Vervoordt sind zum zweiten Mal nicht vor Ort – was vielleicht damit zu tun hat, dass diesmal die ebenfalls etablierte Kunstmesse Art Brussels zeitlich mit Köln konkurriert.

Ein Kirchner gehört zu den teuersten Werken

Preislich fächert sich das Angebot etwas mehr auf als in den Vorjahren. Während ein „Stammgast“ wie die Berner Galerie Henze & Ketterer mit Spitzenwerken etwa von Ernst Ludwig Kirchner vertreten ist, dessen „Ruderer“ (1928/29) mit einem Preis von 3 600 000 Euro zu den teuersten Werken gehört, präsentieren sich im Sektor „Neumarkt“ vor allem junge Künstler, deren Arbeiten einen Bruchteil davon kosten. Zu sehen in den Kojen von Galerien wie Jan Kaps aus Köln, Sperling aus München oder Supportico Lopez aus Berlin. Ebenfalls im Sektor „Neumarkt“ zeigt die Berliner Galerie Barbara Wien Arbeiten der aktuellen Wolfgang-Hahn- Preisträgerin Haegue Yang, der das Museum Ludwig ab dem 18.4. eine Ausstellung widmet.

Art Cologne, Messehallen Köln, 19.–22. 4.