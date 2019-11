Der Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden hat auch in anderen Museen für einen Schock gesorgt. „In der gesamten Museumswelt herrscht maßloses Entsetzen“, sagte Alfred Reichenberger vom Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle dem MDR-Magazin „Umschau“ (Dienstag). Im Landesmuseum Halle lagert unter anderem die berühmte Himmelsscheibe von Nebra.

Bisher unbekannte Einbrecher hatten aus der historischen Schatzkammer Grünes Gewölbe im Dresdner Residenzschloss drei wertvolle Juwelengarnituren gestohlen. „Der materielle Wert ist geringer als der kulturhistorische Wert und der ist nicht zu beziffern, denn die Dinge sind alle unersetzlich“, sagte Reichenberger, der auch stellvertretender Landesarchäologe Sachsen-Anhalts ist.

Ähnlich hatte sich am Montag die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen, zu denen das Grüne Gewölbe gehört, Marion Ackermann, geäußert: Der Materialwert sei „gar nicht so hoch zu bewerten wie der Wert der Vollständigkeit“ der Garnituren. Die Stücke seien von unschätzbarem kunst- und kulturhistorischem Wert, sagte Ackermann.

Kunstexperte Elmar Egner von der Domschatzverwaltung Quedlinburg zeigte sich ebenfalls schockiert über den Diebstahl. Zugleich betonte er wie auch Reichenberger, dass es in Museen keine einhundertprozentige Sicherheit vor Diebstahl geben könne. Wie für die Exponate im Grünen Gewölbe gebe es für die Himmelsscheibe von Nebra auch keine Versicherung in der Heimatausstellung. Lediglich als Leihgabe sei das Exponat versichert. Der Domschatz Quedlinburg sei hingegen auch zu Hause versichert, hieß es. (epd)