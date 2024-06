„hart aber fair“ nach der Europawahl „Ich platz’ gleich“

Eine Wiederholung der Elefantenrunde von ntv am Sonntag der Europawahl, als SPD-Chef Lars Klingbeil die AfD im Beisein von Alice Weidel eine Nazi-Partei nannte, sollte es nicht werden. An diesem Montag waren die beiden Politiker zwar ebenfalls im Ersten in einem „Brennpunkt“ zu sehen, aber diesmal zeitlich gestaffelt. Im anschließenden Polittalk „hart aber fair“ mit Moderator Louis Klamroth – übrigens dem letzten vor der bis August andauernden Sommerpause – waren weder die Parteispitzen vertreten noch hatte die AfD dort einen Auftritt, ebenso wenig wie das Bündnis Sahra Wagenknecht.