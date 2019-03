Der Witz über den nie fertig werdenden Flughafen hat natürlich einen ziemlich langen Bart. Doch an diesem Abend in der Benz-Arena darf der noch so lang sein, es ist egal, es spielt überhaupt keine Rolle. Also kündigt Herbert Grönemeyer bei den Zugaben seinen Uralt-Hit „Flugzeuge im Bauch“ mit den Worten an, jetzt komme ein Lied über Schönefeld, „das spielen wir so lange, bis der Flughafen endlich fertig ist“, und alle jubeln und freuen sich und singen dann Zeile für Zeile mit.

Grönemeyer hatte bereits vorher immer mal wieder darauf hingewiesen, dass er hier in Berlin ja so eine Art Heimspiel habe, er schließlich schon fast ein Vierteljahrhundert in der Stadt lebe. Da zieht er dann die Vokale in „Berlin“ auseinander, um Dank für die Zuneigung seines Publikums auszudrücken, „Beeeeerliiiiin“, „Beeeerliiiiin“, „ihr seid einfach klasse“, klar. Oder er weist schön hintersinnig daraufhin, letztendlich doch nur "zugereist", Wahlberliner zu sein, um daraufhin mit dem türkischstämmigen Rapper Berkan Akbiyik alias BRKN einen „waschechten“ Berliner an seine Seite zu holen und mit dem das Stück „Doppelherz/Iki Gönlum“ zu singen. Dieses ist mit ansatzweise orientalischen Einsprengseln und elektronischen Breakbeats und gerappten Zeilen wie „In jedem schlägt ein Doppelherz/einmal hier und dann da zuhause/Der Kopf fliegt schon mal voraus/Der Atem bekommt seine Pause.“ auf Grönemeyers Ende des vergangenen Jahres veröffentlichten jüngsten Album „Tumult“ eines der zentralen, einer multikulturellen Gesellschaft das Wort redenden Stücke.

Doch man kann davon ausgehen, dass Grönemeyer in jeder Stadt der Republik sein Publikum zu umgarnen weiß, mit oder ohne Berlin-Bezüge. Eigentlich muss er das sowieso nicht: Es kommt sowieso in großer Zahl, gut 17.000 sind es an diesem Abend, es kommt immer wieder, es liebt den 62-jährigen wie kaum einen zweiten Musiker oder eine zweite Musikerin aus Deutschland. Was vielleicht daran liegt, dass Herbert Grönemeyer irgendwie immer da ist, „Dauernd jetzt“ gewissermaßen, wie sein 2015er-Album hieß, er eine Konstante bedeutet, gerade „in Zeiten wie diesen“, wie er ziemlich am Anfang seiner Show sagt, in Zeiten, in denen es heiße, „Haltung zu beziehen“.

Grönemeyer mischt alte Hits mit den neuen Songs von "Tumult"

Das tut Grönemeyer mehr denn je, er ist inzwischen eine Art Gewissen der Nation, des liberalen Mittelschichts-Deutschlands geworden: der gute, wacker Stellung beziehende Popstar aus der Mitte des Landes. Auf „Tumult“ präsnetiert er sich als Mahner und Warner, singt er gegen Populismus und das Kokettieren mit rechtem Gedankengut an: „Es bräunt die Wut, es dünkelt/der kleine Mob macht rein/Es ist die Angst, die glaubt/sauber muss es sein.“

Es zeichnet Herbert Grönmeyer aus, dass er aus seinen Konzerten keine politischen Demonstrationen macht, er seine Sendung wohl dosiert an sein Publikum bringt und sich ansonsten darauf konzentriert, mit seiner siebenköpfigen Band einen abwechslungsreichen Auftritt abzuliefern: mal allein am Klavier, dann wieder ganz deutschrockig mit seinen beiden Gitarristen und dem Bassisten vorn auf dem Steg mitten im Publikum.

Immer wieder geht es um "Haltung".

So geht es erstmal mit diversen Stücken von „Tumult“ los, mit „Sekundenglück“, das sofort alle von ihren Sitzen im weiten Rund erheben lässt , mit „Bist du da“ und „Und immer“, und dann kommt auch schon ein Block mit ewigen Grönemeyer-Gassenhauern. Mit Stücken, die Herbert Grönemeyer vermutlich noch singen wird, wenn der Berliner Flughafen lange fertig ist: „Bochum“, „Männer“ und „Was soll das“, Songs, die er und seine Band in mal jazzigeren mit einem nervigen Saxophon, mal rockigeren Versionen performen. Hatte er zu Beginn davon gesprochen, dass „der Widerstand lustbetont“ sein solle, was angesichts seiner professionellen Aufgezogenheit etwas Drolliges hat, hält er schließlich vor „Im Fall der Fälle“ eine kleine Ansprache und fordert zum Nachdenken über eigene Positionen aus, mündend in dem Aufruf, nicht „einen Millimeter nach rechts“ zu rücken, so wie es auch in dem Stück heißt. Nicht anders vor „Roter Mond“, da weist Grönemeyer noch einmal auf die tagtäglichen Tragödien der aus Afrika Flüchtenden im Mittelmeer hin. Dabei fällt wie nach „Im Fall der Fälle“ auf, dass er gleich danach wieder einen seiner Dauerhits spielt, „Alkohol“, auf dass die Stimmung doch bitte ja nicht zu trübselig-nachdenklich werde.

Grönemeyer kokettiert gern mit seinen Unzulänglichkeiten

Doch, Grönemeyer, ist ein Meister der Dramaturgie. Wenn gleich er ohne Unterlass und stets zackig wie ein moderner Napoleon auf der Bühne herumturnt in seinem inzwischen auch schon notorischen schwarzen Outfit - Sakko, Jeans, schwarzes Shirt - mit weißen Turnschuhen, dabei immer wieder mit den kurzen Armen wedelnd, sie in die Höhe streckend, das Publikum zum Mitmachen animierend. Das hat immer auch was Verdruckstes, so als käme er nicht richtig raus aus seinem Sakko.

Aber diese Verdruckstheit passt, sie macht ihn für viele so sympathisch, ganz nach dem Motto: Herbert kann nicht tanzen, macht es aber trotzdem, er ist eben einer von uns. Seine professionelle Selbstironie („Das machst du schon ganz gut für dein Alter“) kommt wie üblich gut an, das nervige Kokettieren mit den eigenen Unzulänglichkeiten. Auch sein tausendster Verweis „auf den schönsten Song, den ich je geschrieben“, auf „Meine Lebensstrahlen“, goutiert das Publikum, selbst mit gleichfalls überflüssigen Nachsätzen wie „Das Lied kann noch wachsen, das hat Potential“.

Am Ende, das Konzert dauert bereits weit über zwei Stunden, spielt er allein am Klavier „Der Weg“, das Requiem auf seine verstorbene Frau. Die Feuerzeuge gehen an und Grönemeyer und sein Publikum sind eins, in dem Bewusstsein, dass es bald wieder auseinandergeht. Also muss es noch einen dritten Zugabenblock geben, damit die Trennung nicht allzu schwer fällt. Man muss kein Prophet sein,.um zu sehen, dass auch im Sommer, wenn Grönemeyer in der Waldbühne auftritt, alle wieder alle da sind - und auch, wenn der Flughafen endlich fertig ist, und Grönemeyer immer noch "Männer", "Bochum" oder "Mensch" spielt.