„Moby-Dick“ ist das akribische Epos einer Schlachtindustrie, ein modernes Erzählkunstwerk voller Exkurse – von der Naturhistorie und Mythologie über Biologie und Ozeankunde bis zur Walfängersoziologie und Tranprodukteforschung.

Melville war kein Schönschreiber, sondern ein Autor, der vom Ansturm der Ideen und Sätze mitgerissen wurde. Seine in immer neue Seitentriebe ausbrechende Prosa mit ihren ekstatischen Kadenzen steht für ein Schreiben, das die „innere Zensur“ aufhebt und zum Bewusstseinsstrom tendiert. Damit überforderte er die Zeitgenossen.

"Ich möchte lieber nicht"

„Hätte ich in diesem Jahrhundert die Evangelien geschrieben, so würde ich doch in der Gosse sterben“, klagte er 1851 in einem Brief an seinen Schriftsteller-Freund Nathaniel Hawthorne. Da war „Moby-Dick“ gerade am Publikum vorbeigeschwommen. Die Erstausgabe von 3000 Exemplaren verkaufte sich in den 40 Jahren, die Melville noch lebte, nicht. Aber er gab nicht auf, sondern verfasste im Schreibrausch gleich den nächsten Großroman „Pierre oder die Doppeldeutigkeiten“.

Darin verzichtete er auf den Meerwassergeschmack, der dem überwiegend weiblichen Romanpublikum offenbar wenig zusagte. Stattdessen setzte er auf Schauerromantik, ohne dem vergrübelten Buch einen mitreißenden Plot verleihen zu können, eher gleicht es einer endlosen Wendeltreppe in die seelischen Abgründe des Helden Pierre, der sich glücklos als Schriftsteller versucht.

1856 erschien der Novellenband „The Piazza Tales“, der zwei Meisterwerke der Weltliteratur enthält. Eines ist die rätselhafte Geschichte des New Yorker Lohnschreibers Bartleby mit seinem Mantra der Verweigerung: „Ich möchte lieber nicht.“ Bartleby ist die Gegenfigur zum Willenskrampfmenschen Ahab. Er möchte lieber kein menschliches Kopiergerät sein; eigentlich möchte er überhaupt nichts und bleibt dabei doch unverbindlich freundlich.

Ob Melvilles Ehe glücklich war, ist umstritten

Die sanftmütige Aufsässigkeit eines Menschen ohne Ambition ist eine Irritation für die Wachstumsgesellschaft, die zusammengehalten wird vom Ehrgeiz und dem Willensdrang ihrer Mitglieder. „Bartleby“ ist eine Büro-Erzählung, die man erst nach Kafka und der Literatur des Absurden zu lesen gelernt hat. Nicht weniger beeindruckend ist die düstere Novelle „Benito Cereno“, die mit faszinierender Doppelbödigkeit von der Rebellion auf einem Sklavenschiff erzählt. Hier hat Melville den Grundkonflikt der auf den Bürgerkrieg zutreibenden amerikanischen Gesellschaft parabelhaft verdichtet.

Nur ein einziger Brief Melvilles an seine Frau Lizzie ist erhalten. Ob die Ehe unglücklich oder ein Zweckbündnis mit späterem Harmoniezuwachs war, ist umstritten. Melvilles Ehe- und Alltagsleben ist eben kaum zu rekonstruieren. Der Literaturkritiker Thomas David hilft sich in seiner neuen illustrierten Biografie über die Leerstellen und den Mangel an Zeugnissen hinweg, indem er Schauplätze von Melvilles Leben aufsucht, um dort Reste von Aura und Atmosphäre zu erschnuppern. Die beste Biografie der letzten Jahre stammt von Andrew Delbanco; es ist ein kluges Buch der historischen, politischen, mediengeschichtlichen und literarischen Kontexte.

Am Ende schreibt er noch ein Meisterwerk

Schwere Schicksalsschläge trafen den Schriftsteller im Alter, allen voran der frühe Tod seiner beiden Söhne durch Selbstmord und Krankheit. Am Ende aber schrieb er noch ein Meisterwerk: „Billy Budd“, die Geschichte eines charismatischen Friedensengels, der zum Totschläger wird. Der Roman blieb lange verwahrt in einem Blechkasten und erblickte erst 1924 das Licht der staunenden literarischen Öffentlichkeit. Endlich begann die Wiederentdeckung Melvilles.

Große Romane und Erzählungen sind Spiegel – für ihre Zeit, aber auch für Themen und Motive, die über die Zeit hinausweisen. Herman Melville wurde zur Ikone der modernen amerikanischen Literatur, weil seine besten Werke diese Spiegelfunktion in außerordentlichem Maß besitzen, auch wenn seine Zeitgenossen noch kein Sensorium dafür hatten.

Eine Geschichte so zu erzählen, dass sie im Lauf der Zeit immer bedeutungsvoller und hintergründiger erscheint, das kann ein Autor allerdings nicht planen. Nach wie vor gilt deshalb das Wort von D.H. Lawrence über den weißen Wal: „Natürlich ist er ein Symbol. Doch wofür? Ich glaube nicht, dass Melville selbst es genau gewusst hat. Und das ist das Beste daran.“