Für einen Jungen aus der westdeutschen Provinz, sozialisiert mit VHS-Raubkopien (in dritter Generation!) von Hongkong-Klassikern wie John Woos “A Better Tomorrow” oder “China Swordsman”, war der Umzug nach Berlin wie die Ankunft im Paradies. Auf meiner ersten Berlinale 1995 waren die Mitternachtsvorführungen im Delphi das Pflichtprogramm, hier lief jeden Abend in der Spätschicht Hongkong-Kino: Thriller, Gangsterfilme, Melodramen, Gangster-Melodramen, Schwertkämpfer- und Martial-Arts-Filme.

Mitternachtskino, das hatte bei uns Zuhause immer einen anrüchigen Beiklang gehabt, bis zum “Bahnhofskino” war es da meist nicht mehr weit. Im Delphi aber wurde den kleinen, schäbigen Genres die gebührende Ehre zuteil. Von den Filmtiteln sagten mir einige etwas, aber noch nie hatte ich sie in voller Pracht auf der großen Leinwand erlebt – in einem ausverkauften Kinopalast.

1987 hatten Ulrich und Erika Gregor erstmals ihre Hongkong-Schiene im Delphi organisiert, dank bester (privater) Kontakte in die Kronkolonie. Damals galten Namen wie Tsui Hark und John Woo noch als Geheimtipps, die ersten Jahre waren Pionierarbeit. Aber Anfang der Neunziger war Hongkong endgültig auf der Karte des Weltkinos angekommen - und die Mitternachtsvorführungen wurden schnell zum Kult. Nicht zuletzt weil die Angestellten der zahllosen chinesischen Restaurants in der Kantstraße nach Feierabend in Massen ins Delphi strömten, auf Kosten ihrer Chefs.

Was in den Neunzigern sonst noch geschah:

1991 - Wegen des Zweiten Golfkriegs wird die Berlinale fast abgesagt. Im Wettbewerb positioniert sich das Festival mit starken europäischen Beiträgen

1993 - Wieland Speck übernimmt die Leitung des Panoramas von Manfred Salzgeber und stärkt das queere Profil der Sektion

1995 - US-Indie-Boom auch auf der Berlinale: Linklaters "Before Sunrise", Ferraras "The Addiction", Wayne Wangs "Smoke" und Tom DiCillos "Living in Oblivion"

1997 - Zu Beginn des Festivals fällt die Entscheidung: Die Berlinale wird an den Potsdamer Platz ziehen

1998 - Martin Scorsese zieht nach der Einmischung Chinas seinen Tibet-Film "Kundun" zurück, danach erhalten auch zwei chinesische Produktionen keine Freigabe mehr



Eigens für sie legte Erika Gregor jeden Abend 200 Karten zurück, damit auch die chinesische Community in den Genuss der neuesten Hongkong-Filme kam. Und das Spektakel im Kinosaal war kaum in Worte zu fassen. In der Luft lag der süßliche Duft chinesischer Garküchen (ein Mitbringsel der letzten Schicht, die noch in Arbeitsklamotten ins Kino rübereilte), Schießereien wurde bejubelt, Gesangseinlagen schief mitgesungen, noch beim albernsten Witz brach das Publikum in tosendes Gelächter aus.

Beim Humor zeigen sich die Grenzen der kulturellen Differenz. Wenn man um zwei Uhr nachts zurück auf die Straße taumelte, war die Gegend um den Bahnhof Zoo plötzlich eine fremde Welt.



Im Delphi hab ich verstanden, welche sozialen Bindekräfte das Kino besitzt. Und dass Kino auch etwas mit Tradition zu tun hat. In Berlin begegneten sich erstmals der junge Wong Kar-Wai und der Altmeister King Hu, 10.000 Kilometer von der Heimat entfernt. Die war damals gerade akut bedroht, die Übergabe an China stand kurz bevor.

Viele Filmemacher flohen aus Angst vor möglichen Repressalien ins Ausland, einige auch nach Hollywood. Die Blüte das Hongkong-Kinos hatte kaum begonnen, da schien sie schon wieder vorbei. Die Nächte im Delphi aber waren Eskapismus pur, auch wenn die düsteren Gangsterfilme bereits erahnen ließen, dass die Party wohl bald vorbei sein würde. Die Tradition der Mitternachtsfilme aus Hongkong hielt noch bis 2000 an, als Ulrich und Erika Gregor die Leitung des Forums abgaben.

Die 80er: Die Mauer fällt früh

Renate Krößner gewinnt als "Solo Sunny" 1980 den Silbernen Bär als beste Darstellerin. Foto: Mauritius

Die Revolution kam zu spät, der Mauerfall kam Öffnung Richtung Osten hatte schon früher angefangen, die Berlinale leistete zähe, engagierte Pionierarbeit: Dank geschickter Diplomatie liefen bereits in den Siebzigern Werke aus der Sowjetunion und den sozialistischen Bruderstaaten. Die Vorreiter von Glasnost und Perestroika, die Solidarnosc-Leute, die regimetreueren wie die dissidentischen Defa-Filmer, sie gehörten bald fest zur Berlinale-Familie. Ost-West-Drehscheibe, den Ruf hat das Festival sich bis heute bewahrt.

Kein Wunder, dass der Mauerfall auf den Filmfestspielen sich schon sehr früh ankündigt. Schon 1980 erobert Renate Krößner als Konrad Wolfs „Solo Sunny“ die Herzen der Berliner. Vor allem mit ihrem von Wolfgang Kohlhaase ersonnenen lapidaren Morgen-Danach-Spruch „Ist ohne Frühstück. Ist auch ohne Diskussion“. Dafür gibt's einen Silbernen Bären.

Zehn Jahre später spielte die Berlinale dann nach der Wende auch im Ost-Teil der Stadt, der Wettbewerb konnte im Colosseum, im International und im Kosmos besichtigt werden, sogar ein Filmball wurde ausgerichtet, mit Gorbatschow-Double.

Was in den Achtzigern sonst noch geschah:

1980 - Der Panorama-Vorgänger wird zur festen Sektion: Manfred Salzgeber leitet die Info-Schau

1982 - Fassbinder gewinnt Gold mit "Die Sehnsucht der Veronika Voss"

1985 - Die Special-Effects-Retro erfreut sich großer Beliebtheit.

1986 - "I was against this film": Jury-Präsidentin Gina Lollobrigida distanziert sich bei der Gala vom Bären-Sieger "Stammheim"

1986 - Im Forum läuft Claude Lanzmanns 9 1/2-Stunden-Doku "Shoah", bis heute der wichtigste Film über den Holocaust



Und sieben der sogenannten „Kaninchen“-Filme, die 1967er-DDR-Verbotsfilme, benannt nach Kurz Maetzigs "Das Kaninchen bin ich", wurden im Februar 1990 im Forum gefeiert, Frank Beyers "Spur der Steine" sogar im Hauptprogramm. Es war die Zeit, als die wiedervereinigten Deutschen sich noch in den Armen lagen, neugierig aufeinander waren und wissen wollten, was genau hinter der Mauer geschehen war, hüben wie drüben.

Moritz de Hadeln, der nach Donners kurzem Zwischenspiel 1980 die Festivalleitung übernimmt, hat derweil mit der west-deutschen Branche zu kämpfen, weil die sich zu wenig auf dem Festival gewürdigt fühlt. Margarethe von Trottas "Heller Wahn" wird 1983 wüst verrissen. "Ich wurde regelrecht geschlachtet", erinnerte die Regisseurin sich später.

Schöne Friedensgeste jetzt zum Festival-Geburtstag: Im Jubiläumsprogramm "On Transmission" läuft das Frauen-Drama mit Angela Winkler und Hanna Schygulla nun wieder, und Trotta diskutiert darüber mit Ina Weisse, ebenfalls Schauspielerin und Regisseurin. Christiane Peitz

Die 70er: Revolution mit Verspätung

Ganz schön stachelig, dieses Festival. Die Kritiker ließen schon in den 70ern oft kein gutes Haar an der Berlinale: das... Foto: Berlinale/Volker Noth

Die Revolution fand auf der Berlinale mit Verspätung statt. Nicht 68, da wurde nur debattiert, sondern erst 1970. Der Grund war ein Gerücht. Es lautete, Michael Verhoevens Wettbewerbsbeitrag, der Vietnamkriegsfilm „Ok“, solle nachträglich abgesagt werden, weil zu Amerika-kritisch. Den Rest muss man sich vorstellen wie in wildesten Uni-Zeiten: Versammlungen, Gegenversammlungen, Proteste, Demos, Riesen-Chaos. Das Festival wurde abgebrochen, bis heute der größte Eklat in der Berlinale-Geschichte.

Gleichzeitig zeigte das Arsenal-Kino die allererste Fassbinder-Retrospektive, außerdem Neues aus Japan, Kuba und von Rosa von Praunheim. Ein explizities Gegenprogramm. If you can’t beat them, join them: 1971 wurde das Anti-Festival offiziell in die Berlinale integriert: Geburt des „Internationalen Forums des Jungen Films“.

Aber die Spannungen blieben. Hier das Establishment, da die jungen und älteren Wilden – Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft. Und es sollten noch mehr Skandale folgen in diesem Jahrzehnt.

Was in den Siebzigern sonst noch geschah:

1975 - Mit „Jakob der Lügner“ läuft erstmals ein Film aus der DDR auf dem im Wettbewerb.

1976 - Oshimas Skandalfilm „Im Reich der Sinne“ wird während der Festivalpremiere beschlagnahmt.

1977 - Wolf Donner löst den Gründungsdirektor Alfred Bauer ab, er bleibt drei Jahre Chef.

1979 - Die sozialistischen Staaten boykottieren das Festival, wegen Michael Ciminos angeblich zu vietnamkritischen Vietnamfilm „The Deer Hunter“.



Beim Blick in die Festivalchronik lässt sich allerdings feststellen, dass die Autoren- und Politfilmer auch das Hauptprogramm selber aufmischen. 1972 gewinnt Pasolini den Goldenen Bären, Steven Spielberg präsentiert mit „The Duel“ seinen vielleicht radikalsten Film, auch Robert Altman und das Watergate-Drama „Die Unbestechlichen“ zeigen die hässliche Seite Amerikas.

1978, nach Mogadischu und den Toten in Stammheim, sorgt „Deutschland im Herbst“ für Kontroversen. Die Nouvelle Vague ist mit Godard und Rivette präsent, und die Frauen melden sich mit Wucht, darunter Chantal Akerman und Márta Mészáros. Die Ungarin gewinnt 1975 als allererste Frau den Goldenen Bären, gleich zwei Jahre später folgt die Russin Larissa Schepitko. Ein Durchbruch? Von wegen: Fast drei Jahrzehnte folgen dann wieder nur Männer.

Noch eine Revolution: 1978 verteilt Festivalchef Wolf Donner Pudelmützen auf dem Ku’damm. Ein Werbegag in eigener Sache: Die Berlinale wird vom Sommer in den Winter verlegt, wegen des allzu engen Zeitfensters zwischen Cannes und Venedig.

Fun-Fact: Wegen des mit Zelluloidstreifen belegten Streifens auf dem Festivalplakat erhält der Jahrgang davor, 1977, den Spitznamen „Schrippenspiele“. Auch Volker Noths Apfel-Kaktus-Plakat 1979 macht von sich reden. Christiane Peitz

Die 60er: Als Jayne Mansfield für einen Skandal sorgte

Jayne Mansfield mit ihrem Ehemann 1961 im Flughafen Berlin-Tempelhof. Foto: Heinz Köster/Deutsche Kinemathek/Berlinale

Künstlerisch darf die Berlinale von 1961 als eine der besten überhaupt gelten. Den Goldenen Bären bekam Michelangelo Antonioni für sein Entliebungsdrama „Die Nacht“. Silberne Bären gingen unter anderem an Bernhard Wicki, Anna Karina und Peter Finch. Doch in die Annalen eingegangen ist dieser Jahrgang des damals noch im Sommer stattfindenden Filmfestivals als „Busen-Berlinale“.

In den Schatten gestellt wurden die Filme von einem Ereignis, dass mit dem Wettbewerb eigentlich nichts zu tun hatte. Die amerikanische Schauspielerin Jayne Mansfield war zwar als Stargast eingeladen, stellte aber keinen eigenen Film vor. Sie repräsentierte quasi nur sich selbst, in ihrer Eigenschaft als größte sogenannte „Sexbombe“ dieser Jahre. Wobei dieser herrenwitzartige Begriff mehr über die männlichen Blicke auf ihren Körper verrät als über ihre schauspielerischen Qualitäten.

Wenn das Boulevardblatt „B.Z.“ aus Anlass von Mansfields Auftritt in der Kongresshalle die „aufreizenden Seitenschlitze“ ihres Abendkleids beschreibt, „die alles ahnen lassen“, und urteilt: „ein Dekolleté, das den Männern den Atem raubt“, glaubt man noch heute ein gewisses Sabbern zu spüren. An der Oberfläche ist die Nachkriegszeit ziemlich verklemmt, aber darunter tun sich sexistische Abgründe auf.

Was in der Dekade der 60er noch geschah:

Der Tagesspiegel, bereits damals um Seriosität bemühte, ist moralisch entrüstet. Der Mansfield, diesem „künstlich hochgezüchteten Star aus den USA“, fehle es an „Ausbildung und Können“. Sie sei eher Kunz als Kainz (eine Anspielung auf den damals berühmten Bühnengott Josef Kainz) und Berlin nicht Cannes, wo sich bei den Filmfestspielen die Starletts am Strand entlang der Croisette für die Fotografen rekeln.

Politisch aber spielt Mansfield im sich gerade zuspitzenden Kalten Krieg eine wichtige Rolle: Sie steht für Amerikas Verbundenheit mit dem akut bedrohten West-Berlin. „Selbst die geschmacklosesten Auswüchse der Freiheit“, befindet der Tagesspiegel, „sind immer noch mehr wert als die totale Unfreiheit hinterm Brandenburger Tor“.

Dass eine neue Ost-West-Krise heraufzieht, ist atmosphärisch bereits zu spüren. Als der Regierende Bürgermeister Willy Brandt Sondervorstellungen für Ostbesucher im Kino „Corso“ eröffnet, bekommt er begeisterten Applaus. Nur wenige Wochen, nachdem die Berlinale am 4. Juli endet, wird am 13. August die Mauer gebaut, die beide Stadthälften wie ein Axthieb voneinander trennt. Jayne Mansfield, die 1967 mit nur 34 Jahren bei einem Autounfall sterben sollte, verkörpert in dieser prekären Lage den freien Westen. Und der will natürlich sexy aussehen. Christian Schröder

Die 50er: Der Tag, an dem Gary Cooper verschwand

Was für ein „Coop“: Gary Cooper fährt 1953 durch West-Berlin zum Filmfestival, nachdem man ihn für verschollen hielt. Foto: Heinz Köster/Deutsche Kinemathek/Berlinale

Stell Dir vor, morgen startet Deine Berlinale, doch deren wichtigster Star ist verschollen. Untergegangen im Chaos, das wenige Straßen vom Festival entfernt tobt, entführt, verschleppt nach Sibirien.

Die Hektik, die am 17. Juni 1953 im Festivalbüro herrschte, stieg sprunghaft, als jemand ein Extrablatt hereinreichte: „Aufstand der Arbeiter in der DDR – Sowjetpanzer auf dem Potsdamer Platz".

Und sie erreichte den Siedepunkt, als Festspielleiter Alfred Bauer hereinstürzte: „Gary Cooper ist verschwunden! In Ost-Berlin!“

Tags zuvor war der Hollywood-Star angekommen, wollte der Familie die Orte seines Besuchs 1938 zeigen, steckte nun im sozialistischen „High Noon“ fest – der Super-Gau, eine bange Stunde lang. Dann waren Coopers wieder da, hatte sich in den Westen durchgeschlagen – so schilderte es Festivalsprecher Hans Borgelt damals.

Eine spannende Geschichte, charakteristisch für das vom Kalten Krieg geprägte Klima des ersten Berlinale-Jahrzehnts. Borgelts Bericht hat nur einen Mangel: Wahrscheinlich stimmt er nicht.

Tagesspiegel, „Morgenpost“ und „Telegraf“ berichteten übereinstimmend, dass Cooper – für seine Freunde „Coop“ – erst am 18. Juni in Tempelhof gelandet sei, von einer Riesenmenge empfangen. Die Begeisterung für Filmstars kannte noch keine Grenzen.

Aber ob wahr oder nur gut erfunden – die Geschichte steht für die auch politische Aufgeregtheit der frühen Jahre, in denen die Berlinale „nicht so sehr ein Fest als eine kulturelle Demonstration des freien Westens“ war, wie der Tagesspiegel über die Eröffnung im Gloria-Palast schrieb, die wegen der Teilung der Hauptstadt schlichter als geplant ausfiel.

Obwohl auch diese Einschätzung eher Wunsch als Wirklichkeit war. Denn der Starrummel tobte wie gewohnt, mit Menschenmassen auf dem Kurfürstendamm, die den Verkehr behinderten.

„Aber sie schrien keine politischen Parolen, sondern die Namen ihrer Kinolieblinge, und sie ballten nicht ergrimmt die Fäuste, sondern klatschten begeistert in die Hände“, so schilderte es Borgelt, diesmal d’accord mit den Presseberichten. Allein Cooper soll auf 250 Autogramme täglich gekommen sein.

Was in der Dekade der 50er noch geschah:

Aber auch ohne Mauer war die Stadt zweigeteilt, gerade während des Festivals. Ost-Berliner hatten keinen Zugang. Die Sektorengrenze blieb gesperrt und das Kino BLT in der Potsdamer Straße – heute Sitz des Varietés „Wintergarten“ – leer.

Für die dort gezeigten Filme stand in den Programmen ein das Publikum limitierender, nun fataler Hinweis: „Geschlossene Vorstellung für Ost-Berliner“.

All diese Aufregungen waren aber nicht der Grund für Bauers Rücktritt als Festivalleiter im selben Jahr. Schon gar nicht war es seine exponierte, geschickt kaschierte Funktion in Goebbels’ Reichsfilmintendanz.

Es ging um Vertragsstreitigkeiten, die Bauer nach Weihnachten 1953 die Konsequenzen ziehen ließen. Doch man einigte sich, kurz nach Neujahr war er wieder da. Andreas Conrad