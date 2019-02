Restaurator Roland Will über die Statue von Friedrich III.

Das Schöne an dieser Skulptur ist, dass sie höchstens mal für eine kurze Zeit draußen stand. Wenn Marmor Wind und Wetter ausgesetzt ist, wird die Oberfläche rau, saurer Regen setzt dem Material zu. Der Marmor wurde auch gewachst. Wenn die Schicht zu dick ist, zieht sie Schmutz an und wird gräulich. Bei Friedrich III. war nahezu alles tadellos. Die Figur sah praktisch so aus, als sei sie gerade aus der Werkstatt von Bartholomeus Eggers gekommen. Dort war sie Ende des 17. Jahrhunderts geschaffen worden. Die Statue war immer für Innenräume gedacht. Natürlich sind Alterungsspuren vorhanden, an denen haben wir behutsam gearbeitet und die Figur mit Mikrodampfstrahl, also heißem Wassernebel, gereinigt. Wir haben aber nichts ergänzt und keine Attribute hinzugefügt. Friedrich III. hatte vermutlich ein Zepter in der Hand, das fehlt eben.

Ich finde es großartig, dass die Kaiser und Kurfürsten an „ihren“ Ort zurückkehren, natürlich nicht in den Alabastersaal oder den Weißen Saal. Die existieren ja nicht mehr. Es ist gut, dass sie die Figuren dort als Teil der Geschichte aufstellen, in einem anderen Kontext. Friedrich III. und die übrigen stehen dort auf Postamenten in unterschiedlichen Höhen, zu Gruppen zusammengestellt. Der Besucher kann ganz nah an sie herantreten.

Berühren darf man Friedrich III. natürlich nicht. Kunst sollte man nie anfassen. Wenn es ein einzelner Mensch tut, ist es vielleicht nicht so schlimm. Aber wenn es Hunderte tun, dann wird die Statue ganz speckig.

Roland Will ist Restaurator/Skulpturen in Diensten der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg.

"Ich würde ihm graublaue Augen malen"

Elke Maciejewski, Porzellanmalerin bei KPM in Berlin

Friedrich III. kenne ich gut. Sein Porträt habe ich selbst mal an einem Gefäß mit Deckel angebracht, auf dem ein Adler thronte. Dieses Potpourri steht noch im Regal unseres Ateliers. Es ist ganz in Weiß gehalten – wie die Statue. Wir mögen es bei KPM ja generell nicht so bunt, sondern eher zart und zurückhaltend.

Er darf keinen Schlafzimmerblick bekommen

Die Statue von Friedrich III. ist sicher aus Marmor. Wäre sie kleiner und aus Porzellan könnte ich sie natürlich bemalen. Und wie? Erstmal würde ich recherchieren, welche Kleidung er trug. Dazu muss man sich entsprechende Gemälde ansehen, die findet man auch im Internet. Fotos gab es in der Zeit natürlich noch nicht. Bei der weißen Statue sieht man schon, dass er einen Harnisch, vermutlich aus Leder, trug. Den würde ich braun anmalen. Den Mantel könnte ich purpurrot einfärben, so wie man ihn auf Bildern sehen kann. Meist war er gesäumt von Hermelin, natürlich in Weiß.

Ich würde Friedrich III. graublaue Augen malen, die waren typisch für diese Sippe. Ohne Farbe sehen die Augen oft tot aus. Bei der Bemalung muss man aber aufpassen, dass man ihm keinen Schlafzimmerblick verpasst.

Protokolle: Hella Kaiser