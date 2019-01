Bis Mai 2019 stellt das Humboldt Forum 15 Objekte vor, die die Vielfalt der künftigen Sammlungen widerspiegeln - in Gesprächen und in einer Ausstellung und der Museumsinsel und am Kulturforum.

Der Sope ist derzeit im Neuen Museum zu sehen (Museum für Vor- und Frühgeschichte, 3. Stock), zukünftig in den Museen im zweiten Obergeschoss des Humboldt Forums.

Erlebt - Erzählt - Behauptet

Montag, 18. Februar 2019, 19.30 Uhr, Revolutionszentrum Podewil, Klosterstr. 68, 10179 Berlin

Auftrag - Kunst - Freiheit

Donnerstag, 21. März 2019, 19:30 Uhr, ESMT Berlin – European School of Management and Technology, Schlossplatz 1, 10178 Berlin

