So eine Apokalypse habe ich noch nie erlebt, nach 30 Jahren in Venedig, so viel Zerstörung, so viel Verwüstung, Wut, Trauer. Es ist, als tobte hier seit einer Woche ein Gigant, der tonnenschwere Vaporetti aufs Ufer wirft, Motorboote versenkt, Uferbefestigungen zerbricht, Boote in Gassen und Gondeln aufs Ufer schleudert – und der noch nicht zur Ruhe gekommen ist.

Am Freitagmorgen stieg das Hochwasser wieder auf 1,54 Meter an – drei Tage nach dem katastrophalen Aqua Alta, als die vom Schirokko aufgepeitschte Adria den Pegel auf 1,87 Meter hochschnellen ließ, dem höchsten Stand seit 53 Jahren. Und wieder wurden Läden, Werkstätten, Schulen, Kindergärten, Kirchen und Museen überschwemmt, alles, was sich in Venedig im Erdgeschoss befindet. Oder darunter, wie die Krypta des Markusdoms.

Deshalb hielten wir Venezianer es erst für eine Fotomontage, als wir dieses Bild von der lächelnden Politikerkaste in Gummistiefeln vor dem Markusdom sahen, umringt von Fernsehkameras, grimmig blickenden Leibwächtern und enthusiastischen Selfiejägern: der greise und vorbestrafte Berlusconi, der venezianische Forza-Italia-Abgeordnete und ehemalige Minister Renato Brunetta, der venezianische Unternehmer und Bürgermeister Luigi Brugnaro, mit dem beglückt grinsenden venezianischen Oppositionsführer der Partito Democratico Nicola Pellicani im Hintergrund.

Am Tag darauf zog dann der Selfie-König und Lega-Chef Matteo Salvini durch die Fluten des Markusplatzes, in sportlicher Daunenjacke und mit Basecap: ein Heerführer umringt von seinen Generälen. Kurz darauf folgte sein Parteifreund (oder -feind), der Regionalpräsident des Veneto, Luca Zaia.

Politiker in Gummistiefeln auf dem Markusplatz

Wir konnten nicht fassen, dass diese italienischen Politiker tatsächlich die Stirn hatten, sich inmitten der größten Hochwasserkatastrophe Venedigs seit einem halben Jahrhundert allen Ernstes zu einem Fototermin vor den Dogenpalast zu stellen. Dass sie es wagten, sagt einiges über Venedig und viel über Italien aus.

Auch Matteo Salvini (r), Parteisekretär der Lega Nord Italiens und ehemaliger Innenminister des Landes, besuchte Venedig im... Foto: dpa/Stefano Cavicchi

Offenbar kalkulierten sie ein, dass niemand außer den Bürgern der Stadt die wahren Ursachen für das Hochwasser kennt. Nur die Venezianer wissen, dass die Flut keine Naturkatastrophe ist, sondern von Menschen gemacht. Aber für eine Politikerklasse, die Menschen nach Wählerstimmenpotential berechnen, stellen die 52.000 Venezianer eine quantité négligeable dar. Zumal eine, die in diesen Tagen vor allem damit beschäftigt ist, ihre Existenz zu retten. Also war von den Bewohnerinnen und Bewohnern nicht zu befürchten, dass sie die Politiker wie einst Craxi mit Geldmünzen bewerfen oder Berlusconi als Hanswurst verhöhnen würden. Was sind schon die paar Venezianer gegen 60 Millionen Italiener, die keine Ahnung davon haben, dass der entscheidende Grund für dieses Hochwasser die Zerstörung der venezianischen Lagune ist?

Im Schnitt ist die Lagune nicht tiefer als 1,50 Meter. Sie ist also nicht gemacht für Schiffe mit Tiefgang, für Kreuzfahrtschiffe und für Containerfrachter. Ins Wanken geriet das delikate Gleichgewicht der Lagune erstmals in der Zeit des Faschismus, als eine geschäftstüchtige Gruppe von Unternehmern Porto Marghera baute, den Industriehafen mit einer Petrochemieanlage. Gleichzeitig nötigten sie Venedig zur Zwangsehe mit dem Festland, die bis heute fortwährt. 180 000 Einwohner, der überwiegende Teil der Bevölkerung des Großraums Venedig, leben auf dem Festland, weshalb die 52.000 eigentlichen Venezianer in der Minderheit sind. Über sie rollt nicht nur die Flut, sondern auch jährlich der Tross von gut 30 Millionen Touristen hinweg, ohne dass sie sich dagegen zur Wehr setzen können: Bei Wahlen unterliegen die Inselbewohner regelmäßig der großen Mehrheit vom Festland.

Venedigs Lagune wurde ausgebaggert, für Öltanker und Kreuzfahrtschiffe

Seit der Grabung des Canale dei Petroli, der Fahrrinne, die für die Erdöltanker von Porto Marghera ausgebaggert wurde, haben sich die Strömungsverhältnisse und die Morphologie der Lagune radikal verändert. Wenn der Wind das Meer in die Lagune drückt, dringt schneller und mehr Hochwasser in die Stadt als je zuvor. Der Kanal hat auch die „Barene“ weggespült, jene sumpfartigen Inseln, die bei Hochwasser wie ein Schwamm wirkten. Schon bei der verheerenden Überflutung von 1966 wurde der Canale dei Petroli als eine entscheidende Ursache genannt.

Die Venezianer kämpfen um ihre Existenz und versuchen, ihren Alltag zu meistern: Die Lagunenstadt erlebt das schwerste Hochwasser... Foto: Andrea Merola/ANSA/dpa

Hinzu kommt, dass Venedig bekanntlich sinkt. Nicht nur aufgrund tektonischer Verschiebungen, sondern eben auch wegen der petrochemischen Anlage vor den Toren der Stadt. Seit damit begonnen wurde, deshalb das Grundwasser abzupumpen, sank Venedig zehn Mal schneller als gewöhnlich. Erst Anfang der 70er Jahre wurde die Grundwasserentnahme endlich verboten. Da war die Serenissima bereits um zehn Zentimeter gesunken.

Der Industriehafen wurde dennoch ausgebaut. Auch die Kanäle in der Lagune wurden immer tiefer ausgegraben, zuletzt vor allem für die Kreuzfahrtschiffe. Das befördert die Erosion: Durch die Fahrrinnen spült der Boden der Lagune ins Meer, so dass sie sich zunehmend in einen offenen Meeresarm verwandelt hat. Ungeachtet dessen wurde bis vor wenigen Tagen ernsthaft darüber diskutiert, welcher Kanal für die Kreuzfahrtschiffe noch tiefer auszubaggern sei.

Riesenskandal: Die MOSE-Schleuse ist wie der BER, nur im Wasser

Eine weitere gravierende Ursache für das Hochwasser ist der 2006 gestartete Bau der Hochwasserschleuse MOSE. Die beweglichen Wassertore am Meeresgrund sollen bei großer Flut wie Dämme funktionieren. Ein Megaprojekt im Wert von sieben Milliarden Euro, das eine Kaste von Unternehmern und Politikern reich gemacht hat – so etwas wie der Berliner Flughafen im Wasser. Seit 13 Jahren wird daran gebaut, ohne dass ein Ende in Sicht wäre. Durch die Schleuse wurden die Öffnungen zur Lagune verengt, hinzu kam der Bau einer gigantischen künstlichen Insel und von Stahlbetonmauern. Mit der Folge, dass das Wasser bei Flut schneller in die Lagune hinein- und langsamer abfließt.