„Ich glaube nicht, dass etwas Verbotenes vor sich ging“ Rammstein-Schlagzeuger Schneider äußert sich zu den Vorwürfen

Nach den Vorwürfen gegen Rammstein hat sich nun der Schlagzeuger der Band zu Wort gemeldet. Auf Instagram veröffentlichte Christoph Schneider seine „persönlichen Gedanken und Emotionen zur derzeitigen Situation“.

Er sei „tief erschüttert“ von den Anschuldigungen, die in den vergangenen Wochen gegen die Band erhoben wurden. „Ich fühle mich wie im Schock durch die Dinge, die in den sozialen Medien und der Presse über unseren Sänger geteilt und gedruckt wurden“, hieß es weiter.

Mit Blick auf die Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann schrieb Schneider: „Ich glaube nicht, dass etwas strafrechtlich Relevantes (wie z.B. der Einsatz von KO-Tropfen) passiert ist.“ Er glaube ebenso wenig, „dass etwas Verbotenes vor sich ging, habe so etwas nie beobachtet und dergleichen auch von niemandem aus unserer hundertköpfigen Crew gehört“.

Ich glaube nicht, dass etwas strafrechtlich Relevantes (wie z.B. der Einsatz von KO-Tropfen) passiert ist. Christoph Schneider, Rammstein-Schlagzeuger

Mehrere Frauen hatten, teilweise anonym, Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Sie schilderten Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. So sollen junge Frauen während Konzerten ausgewählt und gefragt worden sein, ob sie zur Aftershowparty kommen wollten. Den Schilderungen einiger Frauen zufolge soll es dabei auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein.

In diesem Zusammenhang wird auch immer wieder von K.-o.-Tropfen gesprochen. So berichtete die Irin Shelby Lynn von Erinnerungslücken, nach dem Konzert habe sie Blutergüsse an ihrem Körper entdeckt.

„Ich bin fast hundertprozentig sicher, dass ich Drogen bekommen habe, weil ich mich noch nie so gefühlt habe“, sagte Shelby Lynn.

„Alles, was ich von Tills Partys mitbekommen habe, waren erwachsene Menschen, die miteinander gefeiert haben“, schreibt Rammstein-Schlagzeuger Schneider in seinem Statement und räumt ein: „Trotzdem sind anscheinend Dinge passiert, die – wenn auch rechtlich ok - ich persönlich nicht in Ordnung finde.“ (Tsp)