Der französische Regisseur Claude Lanzmann ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Frau am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die Zeitung „Le Monde“ berichtet. Sein Film „Shoah“ über den Völkermord an den europäischen Juden hatte Lanzmann weltberühmt gemacht. Mehr in Kürze. (dpa)