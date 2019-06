Vor zwei Wochen gaben die Verantwortlichen des Humboldt-Forums eher noch zähneknirschend bekannt, dass die geplante erste Teileröffnung nicht mehr in diesem Jahr stattfinden werde. Allseits großes Aufstöhnen. Heute hingegen waren die Beteiligten gefasst, ja beinahe schon wieder zuversichtlich. Dabei hat der Stiftungsrat der Stiftung Humboldt-Forum im Berliner Schloss, der am Mittwochnachmittag gut drei Stunden lang tagte, einen nochmals gedehnteren Fahrplan absegnen müssen. Vor allem aber das Donnerwort: „Eine Betriebsgenehmigung kann im Jahr 2019 nicht mehr erreicht werden.“

Was das bedeutet, ist in Berlin seit dem Trauerspiel um den BER hinlänglich bekannt. „Es bleibt beim Eröffnungsszenario, es fängt nur später an“, gab Hartmut Dorgerloh, seit dem vergangen Frühsommer Intendant des Humboldt-Forums, im Namen des Stiftungsrates bekannt. Die Politik in Gestalt von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), die doch dem Vernehmen nach bis zuletzt auf die Einhaltung des ursprünglichen Eröffnungstermins im Herbst dieses Jahres gedrängt hatte, machte sich bei der Bekanntgabe im Schloss-Wiederaufbau rar.

Es fehlt an Bauingenieuren

Rar machte sich auch die Vertreterin des im Bundesinnenministerium aufgegangenen früheren Bundesbauministeriums. In Horst Seehofers Verantwortungsbereich fällt nunmehr das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), das gestern ebenfalls durch Abwesenheit glänzte. So war es am Bauvorstand der Schloss-Stiftung, Hans-Dieter Hegner, zwischen seinen sympathisch bodenständigen Worten durchblicken zu lassen, wo der Hase im Pfeffer liegt. Es fehlt an Bauingenieuren, insbesondere für die Technische Gebäudeausstattung (TGA), es mangelt an der Objektbeaufsichtigung, und es mangelt am Personal bei den beauftragten Firmen. Die nicht funktionierende, weil unsachgemäß angeschlossene und bediente Kältemaschine, noch vor zwei Wochen als Hauptverursacher gebrandmarkt, kam gestern nur noch als Fußnote vor. „Ich hätte gerne zusätzlich 200 Leute hier“, seufzte Hegner. Bei der derzeitigen Hochkonjunktur ziehen Verzögerungen in einem Gewerk unvermeidlich weitere Verzögerungen nach sich.

Zehn Monate Verzögerung seien nicht viel

Unter diesen Prämissen hatte Dorgerloh recht, wenn er kalt lächelnd erklärte, dass „zehn Monate Bauverzögerung bei einem Projekt dieser Dimension und der veranschlagten Gesamtbauzeit nicht viel“ seien. Nun wird also im September 2020 die „1. Phase“ mit der Eröffnung von Erdgeschoss und erstem Obergeschoss und der „Geschichte des Ortes“ sowie der Gastronomie und der Sonderausstellung „Elfenbein“ angepeilt, für das Frühjahr 2021 die „2. Phase“ mit der „Westspange“ des 2. und 3. Obergeschosses der Dauerausstellungen von Ethnologischem sowie Asiatischem Museum, mit dem außerhalb des Gebäudes bereits in Herstellung begriffenen japanischen Teehaus und dem chinesischen Thronsaal – „alles im Zeitplan“ –, schließlich Mitte 2021 die „3. Phase“ mit der „Ostspange 2. und 3. OG“ der Ethnologen, mit Latein- und Mesoamerika sowie fünf Wechselausstellungen.

Der Berliner Beitrag seitens des Stadtmuseums, so dessen Projektleiter Moritz van Dülmen keck, werde zum ursprünglichen Zeitpunkt fertig; gleichzeitig verlangte er mehr Geld für zu verlängernde Arbeitsverträge. Also fertig oder nicht? Mehrkosten fielen gar nicht an, betonten Dorgerloh und Hegner unisono: Durch die nicht in Anspruch genommenen Mittelerhöhungen qua Baukostenindexierung sei genug Geld vorhanden; überhaupt habe es in einigen Bereichen Einsparungen gegenüber den ursprünglichen Kostenansätzen gegeben. Ach, es wird noch viel Wasser am Schloss vorbei die Spree hinunter fließen, bis alle Umstände und Folgewirkungen bekannt und erklärt sind.