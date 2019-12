Die Geige wird 2020 das Instrument des Jahres. Das beschlossen die Landesmusikräte von zehn Bundesländern einstimmig, wie der Landesmusikrat Schleswig-Holstein am Donnerstag in Kiel mitteilte.

In jedem der zehn Bundesländer wird das Projekt durch eigene Schirmherren unterstützt. Das Projekt Instrument des Jahres war 2008 auf Initiative des Landesmusikrats Schleswig-Holstein entstanden. Vor der Geige war in diesem Jahr das Saxofon an der Reihe.

Ziel des Projektes „Instrument des Jahres“ ist es, Öffentlichkeitsarbeit für die Musik im Gesamten zu machen, aber auch ein Instrument in vielen unterschiedlichen Facetten zu beleuchten. In den jeweiligen Bundesländern finden Aktivitäten zum Instrument des Jahres in der Trägerschaft der dortigen Landesmusikräte statt. (dpa)