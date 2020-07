Martin Moszkowicz, 62, arbeitet seit 1989 bei der Constantin Film AG und ist seit 2014 Firmenchef. Gerade hat er seinen Vertrag als Vorstandsvorsitzender verlängert. Vorstandsmitglied Oliver Berben, zuständig für TV, Entertainment und digitale Medien, wurde sein Stellvertreter. Der Münchner Unterhaltungskonzern („Der Schuh des Manitu“, „Der Untergang“, „Fack ju Göhte“) hat damit einen rein männlichen, vierköpfigen Vorstand. „Ich würde mir wünschen, dass es schneller geht“, sagt Moszkowicz bei unserem online geführten Interview zur Frage, warum sich bei der Gleichstellung in der Firmenspitze seit unserem letzten Gespräch über den Weinstein-Skandal nichts getant hat. Er verweist darauf, dass als Produzentinnen mehr Frauen als Männer arbeiten (28 von 44), auch die Regiequote sei ordentlich. „Ich bin hundert Prozent der Meinung, dass gemischte Teams bessere Ergebnisse erzielen, und hoffe sehr, dass wir in der Krise nicht in alte Rollenstereotypen zurückfallen“, betont er. Moszkowicz lebt in München und ist seit 1999 mit der Filmemacherin Doris Dörrie liiert.

Herr Moszkowicz, 50 Millionen Euro zahlt der Bund den Filmproduzenten jetzt für pandemiebedingte Ausfälle. Zufrieden?

Es geht ja um eine Ausfallgarantie, das heißt, wenn alles gut geht, muss der Bund gar nichts zahlen und wir bekommen viele Kurzarbeiter wieder in reguläre Arbeit. Aber Politik ist ja kein Wunschkonzert. Wir sind zufrieden, dass geholfen wird, aber es hapert bei der Umsetzung, die extrem komplex ist. Noch wird verhandelt. Wir Produzenten kritisieren zum Beispiel, dass der Fonds nicht für Fernsehauftragsproduktionen gilt. Die Sender übernehmen „großzügig“ 50 Prozent des Ausfalls: Wieso sollen wir bei einer 100-prozentigen Auftragsproduktion die übrigen 50 Prozent tragen? An den Erlösen und den Rechten sind wir null beteiligt, aber am Risiko zur Hälfte?

Was sagt der Bund dazu?

Er möchte die Lösung den Ländern und den Sendern überlassen. Grütters' Behörde tut, was sie kann, aber es gibt viele Entscheider, von den Ländern bis zur EU, die bestimmten Wirtschaftsbeihilfen zustimmen müssen. Ein anderes Problem sind die vielen Freiberufler, die durchs Raster fallen. Das Problem ist erkannt, wird aber von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gelöst. Kein Künstler lässt sich gerne „verharzen“.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters betont, die Grundsicherung für Solo-Selbstständige sei etwas ganz anderes als Hartz IV.

Aber in einigen Bundesländern werden Antragssteller auf Hartz IV verwiesen. Wir müssen alle die Ärmel hochkrempeln, ich will nicht jammern. Bisher geht es uns doch vergleichsweise gut: In Deutschland geht die Politik vernünftig mit der Pandemie um. Alleine ein Instrument wie die Kurzarbeit existiert in dieser Form in keinem anderen Land. In den USA, wo wir auch eine Tochtergesellschaft betreiben, ist es wegen der Hire-and-Fire-Mentalität viel härter.

Die wirtschaftlichen Anreize, die Milliarden-Pakete, es gibt bei uns in Deutschland keinen Dissens über die Notwendigkeit großzügiger Unterstützung. Wir haben Glück im Unglück. Auch bei uns konnte die gesamte Belegschaft bleiben, selbst die Crews der gestoppten Produktionen zu einem großen Teil.

Constantin wird überleben?

Wir haben Ersatz- und Nachholgeschäfte, da geht es uns besser als den Kinos, die fast vier Monate gar nichts machen konnten. Wir konnten fürs Fernsehen arbeiten und als Auswerter Filme, die eigentlich fürs Kino gedacht waren, an Streamingdienste verkaufen. Das soll nicht zur Regel werden, aber in extremen Ausnahmesituationen ist es hilfreich.

Aber es muss jetzt auch schnell gehen: Noch können wir keine Anträge für den Ausfallfonds stellen. Selbst in Ländern wie in Österreich, die schneller reagiert haben, ist das noch nicht möglich. Seien wir ehrlich: Corona ist ein riesiges Desaster. Die Auswirkungen werden unsere Gesellschaft und die Branche so verändern, dass wir sie in einigen Jahren nicht wiedererkennen werden.

Was meinen Sie konkret?

In vielen Bereichen werden wir um Jahre zurückgeworfen. Zum Beispiel die Gendergerechtigkeit: Es waren die Frauen, die sich während des Lockdowns hauptsächlich zu Hause um die Kinder gekümmert haben. Oder beim Umweltschutz, wo noch so viel mehr zu tun ist.

Und in der Filmbranche?

Die Kinolandschaft wird es künftig so nicht mehr geben. Viele Häuser, die vielleicht schon in der Vergangenheit Probleme hatten, werden nicht überleben. Ob es am Ende 15 oder 25 Prozent sind, wird man sehen, aber wir werden Kinos verlieren. Und es wird dauern, bis das Konsumentenvertrauen wieder hergestellt ist. Wir gehen für die nächsten zwei, drei Jahre von einem Rückgang auf 40 bis 60 Prozent der Kasseneinnahmen gegenüber der Vor-Corona-Zeit aus.

Wegen der Scheu, sich gemeinsam mit anderen in geschlossene Räume zu begeben?

Die Scheu ist verständlicherweise vor allem beim älteren Publikum da. Die Teenager sind etwas sorgloser, man sieht das am Party-Verhalten. Deshalb starten wir jetzt vor allem Filme für ein jüngeres Publikum, „After Truth“ im September oder „Drachenreiter“ im Oktober. Die Kinos haben wieder aufgemacht in der Hoffnung, dass die US-Blockbuster herauskommen. Aber sie kommen nicht oder spät. „Tenet“ wurde verschoben, „Mulan“ von der Startliste genommen, ebenso „Quiet Place 2“. Und James Bond im November? Im Prinzip sind fast alle großen Titel auf 2021 verschoben. Das Risiko, dass am Ende ein paar hundert Millionen Dollar futsch sind, ist einfach zu groß.

Auch Constantin hat Filme verschoben. „Ostwind – Der große Orkan“ startet jetzt im Dezember, Sönke Wortmanns „Contra“ ist in den Januar gerutscht, die Bayern-Komödie „Kaiserschmarrndrama“ hat vorerst gar keinen Termin. Cineplex-Chef Kim Ludolf Koch hat ihnen einen offenen Brief geschrieben: Sie sollten die Filme jetzt herausbringen, den Kinos zuliebe.

Ich verstehe die Sorgen der Filmtheater. Aber auch wir können es uns nicht leisten, unsere Headliner womöglich zu verheizen, die wir mit viel Mühe und Geld hergestellt haben. Die Filme könnten in mehr Sälen laufen, heißt es dann. 100 statt 50 Kopien, das mag für kleinere Starts funktionieren, nicht aber für „Kaiserschmarrndrama“, der bundesweit hochgerechnet mit 600, 700 Kopien herauskommt. Das ist wie James Bond auf Bayrisch: Noch mehr Kopien gingen auf Kosten der Vielfalt. Trotzdem planen wir jetzt, monatlich einen Titel herauszubringen, etwa Anfang September den Teenagerfilm „After Truth“ oder „Drachenreiter“ im Oktober. Bei einem US-Marktanteil in Deutschland von gut Zweidritteln können deutsche Filme die Probleme der Kinos nicht alleine lösen. Entscheidend ist die Frage der Zuschauerkapazität.

Ein Meter Abstand sollte genügen, wie in Österreich?

Die Gesundheit des Publikums darf keinesfalls gefährdet werden. Mir geht es um die Verhältnismäßigkeit. Wieso ist es erlaubt, dass die Menschen im Flugzeug eng zusammengepfercht sitzen und die Filmtheater nur 20 Prozent der Plätze belegen dürfen? Ich unterrichte an der Münchner Filmhochschule, dort sind neun Quadratmeter pro Studierendem vorgeschrieben. Das bedeutet, dass ins Audimax bei 350 Sitzplätzen nur 30 Leute dürfen. Die extrem restriktiven Vorschriften sind desaströs für die Kultur und die Ausbildung.