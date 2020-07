Krisen bringen das Beste und das Schlechteste in einer Gesellschaft zum Vorschein. Auch im deutschen Film?

Die Folgen des Föderalismus sind deutlicher. Im zentralisierten Frankreich gab es einen Wiedereröffnungstermin für alle, mit grandiosen Werbespots, die in hoher Frequenz im Fernsehen gezeigt wurden. Dort gab es in der ersten Woche eine Million Zuschauer, wir dagegen hatten die Stotterbremse. Vor allem wird die Coronakrise manche Entwicklung beschleunigen.

Etwa das Phänomen der Bestsellerisierung: Man geht nicht mehr auf gut Glück ins Kino, sondern sucht sich gezielt bestimmte Titel aus. Wie auch im Musik- und im Buchmarkt. Weil es gleichzeitig mehr Verwertungsplattformen als früher gibt, wird die Vielfalt des Films aber nicht darunter leiden. Nicht jeder Film braucht die große Leinwand. Und kein Mensch braucht über 600 Filmstarts im Jahr, gute Filme können auch als Streamer laufen. Als Produzenten müssen wir die Möglichkeiten all der neuen Verwertungsformen besser austarieren.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Krise live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können. ]

Sie sind der Sohn eines Auschwitz-Überlebenden und einer NS-Funktionärstochter. Sie haben Ihren Vater Imo Moszkowicz schon oft als großen Versöhner beschrieben. Können auch Unterhaltungsfilme Spaltung und Ausgrenzung überwinden, die durch Corona ja nicht kleiner geworden sind?

Ich bin zum Film gekommen, weil ich kurz nach meiner Schulzeit 1982 in Cannes dabei war, als dort im Palais "E.T." als Abschlussfilm gezeigt wurde. Ich war im Saal, als Jack Lemmon vor Steven Spielberg auf die Knie fiel und sich bedankte. Seitdem glaube ich fest daran, dass Filme Menschen zusammenbringen und mithelfen können, ein Klima positiv zu verändern.

Spielt das bei Constantin eine Rolle, wenn es um Stoffe geht?

In "Contra" von Sönke Wortmann geht es um Rassismus an der Uni, um zwei sehr unterschiedliche Menschen, die zu einem Team werden. Bei "Er ist wieder da" habe ich lange mit David Wnendt darüber gesprochen, wie das gehen soll, eine Hitler-Komödie. Er hatte dann die großartige Idee, halb dokumentarisch zu arbeiten und reale rechtsradikale Kreise mit der Hitler-Figur zu konfrontieren.

Und ich habe mit Bernd Eichinger über "Der Untergang" gestritten. Ich hatte Probleme damit, dass der Holocaust komplett ausgeblendet blieb. Er hatte aber gute Argumente dafür, dass konsequent aus nur einer Perspektive erzählt wird. Der Film wurde dann ein Welterfolg. Verstehen Sie mich nicht falsch: Wir sind ein Entertainmentkonzern, aber ich freue mich sehr, wenn bei der Unterhaltung noch etwas anderes rüberkommt.

Weltweite Pandemie: Matt Damon in Steven Soderberghs Thriller "Contagion" von 2011. Foto: imago/Warner Bros.

Entwickelt Constantin jetzt Corona-Stoffe?

Nicht bei großen Kinoproduktionen, dafür ist es zu früh. Und mit „Contagion“ von Steven Soderbergh gibt es ja schon den perfekten Corona-Film. Im hochfrequenten seriellen Bereich und beim Fernsehen ist das etwas anderes. Wir bekommen jetzt viele Stoffe angeboten, die etwa an nur einem Schauplatz spielen, also pandemiegeeigneter sind. Als ob wir das nicht längst gemacht hätten: „Das perfekte Geheimnis“ wäre damit die perfekte Corona-Produktion. Wir sollten aber lieber antizyklisch denken und Filme realisieren, die nach draußen gehen und zeigen, wie toll die Welt ist.

Ihre Prognose für 2021?

Für die Macher wird es ein härteres Jahr als 2020. Bei der Produktion stehen sich alle auf den Füßen, die Konkurrenz um Schauspieler, Crewmitglieder, Ressourcen wird riesig sein. Vor der Gefahr der Kannibalisierung der startenden Filme wird ja bereits gewarnt. Aber sobald die Kinos wieder mehr besucht werden dürfen, wird es für die Zuschauer ein Superjahr, mit einer Unmenge von Produktionen.