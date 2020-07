Zeigt die Filmbranche sich in der Krise solidarischer oder nehmen die Spannungen zu?

Ohne Filme haben die Kinos kein vernünftiges Auskommen, und ohne vernünftige Regeln in den Kinos haben Produzenten und Verleiher kein Auskommen. Alle sind nervös, es geht um existenzielle Probleme. Da tritt auch ein gewisser Egoismus zutage. Als wir am 9. Juli das französische Feel-Good-Movie „Das Beste kommt noch“ herausbrachten, für ein eher älteres Publikum, meinten einige Theaterbesitzer gleich am Montag, der laufe nicht gut, sie müssten ihn absetzen. Große Solidarität beobachte ich vor allem unter den Künstlern. Die Drehbuchautoren sind von der Krise naturgemäß wenig betroffen - so viele Aufträge auch zur Projektentwicklung gab's noch nie. Alle anderen sind teils massiv in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. Die gegenseitige Unterstützung ist groß. Ich finde es toll, was die Schauspieler teilweise auf die Beine gestellt haben.

Zum Beispiel?

Schauen Sie sich mal „Koala“ von Friedrich Mücke im Netz an, seine mit Stofftieren nachgestellten, von ihm nachgesprochenen Talkshows. Mit Karl Lauterbach, Markus Lanz, Siegfried Palmer und anderen – ich bin vor Lachen am Boden gelegen. Das ist große Schauspielkunst. Oder, ganz anders, Thelma Buabengs Videoblog „Tell Me Nothing From The Horse“. Viele warten nicht, bis sie wieder vor die Kamera können, sondern überlegen sich was, sehr kreativ und hochprofessionell.

Wobei wir inzwischen schmerzlich gemerkt haben, dass nichts das Live-Erlebnis im Kino oder Theater ersetzen kann.

Das wurde sogar bei den Autokinos spürbar. Vor Corona hatten wir in Deutschland vielleicht sieben oder acht davon, plötzlich waren es 400. Selbst als Wageninsassen suchen wir offenbar das Gemeinschaftsgefühl. Mit „Das perfekte Geheimnis“ konnte wir so mitten im harten Lockdown über 100 000 Zuschauer erreichen. Mit Lichthupe statt Szenenapplaus.

Dreht Constantin inzwischen wieder?

Wir mussten etwa 30 Produktionen stoppen, in verschiedenen Stadien. Neun davon konnten wir wieder aufnehmen und zum Teil fertigstellen. Dazu gehört die Bühnenverfilmung „Caveman“ unter Regie von Laura Lackmann, mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle, der jetzt in der Postproduktion ist. Auch die Dreharbeiten für „Hui Buh und das Hexenschloss“ in Prag konnten jetzt abgeschlossen werden, den Film wird Warner Bros. auswerten.

Ich ziehe den Hut vor den Produktionsleuten, die Übung darin haben, das Unmögliche möglich zu machen; zu dem ganz normalen Wahnsinn kommt Corona jetzt noch obendrauf. Aber es ist aufwendig, man kann zwischen 10 und 20 Prozent Mehrkosten draufrechnen. Die Crew muss größer sein, es braucht zum Beispiel mehr Fahrer und Hygienebeauftragte, und die Schauspieler werden für ihre Quarantäne-Zeit natürlich bezahlt.

Entspricht das den Regeln, von denen man jetzt öfter hört: Fünf-Tage-Quarantäne, Sozialkontaktbeschränkung während des Drehs, keine öffentlichen Verkehrsmittel?

Auch auf dem Set sollen sich möglichst wenig Leute treffen. In Deutschland gibt es mit der Berufsgenossenschaft erarbeitete Richtlinien, die gerade angepasst wurden. Für Szenen, bei denen der 1,50-Meter-Abstand nicht eingehalten werden kann, Kampf- oder Liebesszenen, gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen. Wir testen massiv auf Corona. Übrigens gab es da keinerlei Engpässe, wie es zu Anfang der Pandemie oft hieß: Die Kapazitäten des Münchner Labors, mit dem wir zusammenarbeiten, waren nicht ausgeschöpft.

Bei internationalen Produktionen ist es noch komplizierter, weil zu den Regeln des Landes noch die der Screen Actor’s Guild, des Studios oder einer Streamingplattform hinzukommen. Manchmal muss man fünf verschiedene, teils sich widersprechende Maßnahmenkataloge unter einen Hut kriegen.

Alle haben doch das gleiche Ziel: Keiner soll sich anstecken.

Aber die Wege dorthin sind unterschiedlich. Die Isländer und einige andere Länder arbeiten mit farbkodierten Gruppen. Die Roten, die Grünen und die Gelben dürfen sich am Set nicht begegnen, um die Infektionswahrscheinlichkeit gering zu halten. Und jeden Morgen wird Fieber gemessen. Auf Dauer wird kaum jemand so aufwendig arbeiten können.