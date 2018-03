Einer Ihrer Gesprächspartner, der Merve-Verleger Peter Gente, sagte, dass 1968 eigentlich nur einen Sommer dauerte. Musste die Bewegung scheitern, weil sie zu heterogen und zersplittert war?

Die siebziger Jahre waren eine gruselige Zeit. Mit der Niederschlagung des Prager Frühlings war, da hat Gente recht, 1968 vorbei. Es ging alles wieder nach dem alten Trott weiter, die Bewegung zersplitterte sich in internen Abgrenzungen und Kämpfen. Spartakisten gegen Maoisten, Spontis gegen Reformisten und Trotzkisten gegen alle. Als ich 1972 anfing zu studieren, sah ich mich mit dieser irren Welt der Parteiaufbauorganisationen konfrontiert. Als Studienanfänger in Tübingen wurde ich schon bei der Studienberatung durch die studentischen Fachschaften von der einen und dann von der anderen Gruppe umworben. Dieses Nachspiel des Befreiungsversuchs fand im Deutschen Herbst von 1977 sein Ende. Der große Schrecken der 68er Generation war die Erkenntnis, dass der Terror der Roten Armee Fraktion ein genuiner Ausdruck von 1968 war.

Welcher Gruppe schlossen Sie sich an?

Ich habe mir ziemlich schnell die FDP der Linken ausgesucht, die Trotzkisten. Als Anhänger der permanenten Revolution konnte ich mich über die kleinbürgerliche Eifrigkeit der moskautreuen Spartakus-Leute und die völkische Attitüde der Maoisten erhaben fühlen.

Wann merkten Sie, dass Sie auf dem Holzweg waren?

Als ich 1974 von Tübingen an die FU wechselte. Ich besuchte beim „Projekt Klassenanalyse“, wie das damals hieß, einen „Kapital“-Kurs und traf auf Leute, die das erste Kapitel über die Wertform so lasen, als würde da die Blaupause zum Verständnis der gegenwärtigen Gesellschaft und das ganzen Lebens drinstecken. Dieser Begriffsrealismus hatte etwas Enges, Angestrengtes und Weltverneinendes.

Die Parole der 68er war Befreiung. Was war wichtiger, sich selber oder die Welt zu befreien?

Das Interessante an ’68 ist die Verbindung zwischen beidem. Einerseits die Entdeckung von Politik in der ersten Person und die Erkenntnis: Woran ich leide, ist kein Zufall, es hat mit den Verhältnissen zu tun, in denen ich lebe. Und andererseits der Gedanke, dass der Verblendungszusammenhang, in den wir alle hineingestellt sind, auch der Ort ist, in dem wir uns befreien können. Diese Interpretation macht den Unterschied zu einer von Linken wie Luc Boltanski und Eve Chiapello kommenden Deutung: Der Hedonismus von ’68, der sich im Pop und im Konsum zeige, sei der Beginn des Neoliberalismus gewesen. Das glaube ich nicht, ich glaube 1968 war noch einmal und vielleicht vorläufig zum letzten Mal das Durchdenken und Durchleben des Projekts der großen Befreiung.

Das Verhältnis der 68er zur Gewalt war ambivalent. Steckte im Anspruch einer ganz neuen Form von Politik ein Kern von Totalitarismus?

Die 68er haben früh erlebt, dass Gesellschaft immer auch ein Gewaltzusammenhang ist. Wenn man mit fünf, sechs Jahren eine Welt durch Bomben zusammenbrechen sieht, liegt die Annahme nah, dass auch diese wieder zerstört werden kann. Gewalt ist im Leben der Nachkriegsgeborenen nicht automatisch drin, das ist ein Begriff, mit dem man sich Dinge erklärt, von denen man hört, aber die man nicht kennt. Für die 68er gehört sie zur Grammatik ihres Daseins.

Einige Protagonisten der 68er wie Horst Mahler oder Bernd Rabehl sind inzwischen rechtsextrem. Hat die Radikalität nur die Richtung gewechselt?

Ich glaube schon, dass das die Inversion eines Ursprungs ist. Das narzisstische Bestehen auf der leeren Geste der Verneinung. Man ist gegen die kapitalistische Gesellschaft und für das rebellische Volk. Allerdings ist der Volksbegriff im Denken von ’68 ein eigenes Kapitel. Besonders bei jenen, denen der Pop fehlt und die deshalb nur die Kinder von Marx und nicht auch die von Coca-Cola sind.

Sie kommen aus einer Handwerkerfamilie und stiegen im Zuge der Bildungsreformen zum Hochschulprofessor auf. Haben Sie Ihre Karriere den 68ern zu verdanken?

Nein. Ich habe von Georg Picht und Hellmut Becker profitiert, die sich schon in den frühen sechziger Jahren angesichts einer von ihnen diagnostizierten „Bildungskatastrophe“ um eine große Koalition der Bildungsreform bemüht haben. Ich bin ein Kind der gymnasialen Oberstufe und der Reformuniversitäten. Und trotz der forcierten Bildungsexpansion mit lediglich zwölf Prozent eines Jahrgangs, die Abitur machten. Aber bei den 68ern muss ich mich nicht bedanken.