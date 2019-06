Pina fragte die Tänzer außerdem: Was tun wir alles, um geliebt zu werden?



Das war eine Kernfrage. Deswegen haben ihre Stücke bis heute eine Relevanz: Es geht um elementare Themen, um Eitelkeiten, Macht und Liebe. Darum, dass Menschen immer Probleme haben, miteinander auszukommen. Und je nach Zusammenhang hat das etwas Politisches.

Auch wenn Pina Bausch biografisches Material der Tänzer verwendete, so hat sie die Szenen ja gebaut. Heißt das: Sie waren nicht nur Sie selbst auf der Bühne, sondern haben zugleich eine Rolle gespielt?



Natürlich. Es musste ja wiederholbar sein. Pina machte sich Notizen, später wurde gefilmt. Und dann kam die Phase, wo sie Sachen wieder abgerufen hat. Oft stellte sich heraus, dass die Tänzer etwas nicht mehr reproduzieren konnten. Die wenigsten Sachen sind 1:1 ins Stück übernommen worden. Pina arbeitete 24 Stunden, und wenn sie gerade eine neue Produktion machte, war alles potentielles Material für das Stück. Was sie sah, was während der Proben oder was rundherum passierte. Ihre Arbeitsweise war jedoch komplexer, als man das oft beschrieben hat. Ihr Eigenanteil war schon ziemlich groß. Und sie hatte einen großartigen Bühneninstinkt.

War sie eine Besessene?



Ich wohnte direkt hinter der Lichtburg, unserem Probenort. Eines Sonntags rief Pina mich an und fragte: Kannst du mal runterkommen? Ich glaube, ich habe was gefunden. Sie hatte damals zum langsamen Satz von „Der Tod und das Mädchen“ gearbeitet. Ich ging runter und sie sagte: „Ich habe mir überlegt. Wir haben da diese Bewegungen, könnte man die auf diesen Stühlen machen?“ Und dann haben wir alles, was es an Bewegungsmaterial gab, versucht, auf diesen Stühlen zu dieser Musik zu machen.

Können Rollen, die für bestimmte Tänzer kreiert wurden, an andere weitergegeben werden?



Das hat es ja schon zu Pinas Zeiten gegeben. Solange die älteren Tänzer da waren, haben sie ihre Rollen an die jüngeren weitergegeben. Entscheidend war aber stets Pinas Sichtweise auf das Stück. Sie kam in die Lichtburg, und was immer man tat, es war so, als hätte man es nie vorher getan. Sie hat einem vermittelt: Man kann sich auf nichts verlassen, auf nichts berufen.

Sie waren von 2013 bis 2016 künstlerischer Leiter des Wuppertaler Tanztheaters. Was für Erfahrungen haben Sie damals gemacht?



Es tauchte erstmals die Problematik auf, dass es Tänzer gab, die nicht mit Pina gearbeitet hatten. Ich war der Meinung, dass man sich die Stücke langsam erarbeiten muss und dass man den Tänzern die Möglichkeit geben muss, mit den Aufgaben zu wachsen. Die andere Schwierigkeit war, dass der eine oder andere eine Rolle nicht mehr tanzen sollte.

Die Frage, wie man das Erbe Pina Bauschs bewahren kann, stellt sich zehn Jahre nach ihrem Tod mit noch größerer Dringlichkeit. Vor welchen Herausforderungen steht die künstlerische Leitung heute?



Es geht ja nicht nur darum, ein Stück neu zu besetzen. Sondern darum, die Kompanie insgesamt dafür bereit zu machen, dieses Repertoire zu tanzen. Man kann nicht nur von Stück zu Stück gehen, sondern man muss das Werk als Ganzes betrachten.

Ist das ohne sie überhaupt möglich, es ist doch gewiss eine Menge in der Arbeit verloren gegangen?



Pina schaffte es, dadurch wie sie war, wie sie guckte, die Tänzer dazu zu bringen, sich ihre Ehrlichkeit zu bewahren. Als sie bekannter wurde, kamen viele Schauspieler, auch von der Schaubühne, nach Wuppertal und bewunderten ihre Stücke. Otto Sander sagte einmal: Es ist unglaublich, wie ihr spielt, ohne zu spielen! Da ist für mich etwas verloren gegangen. Ich sehe zu viel Melodram und vermisse diese Schlichtheit und Einfachheit. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich mir seit der Wiederaufnahme von „Arien“ 2017 kein Stück von Pina mehr angeschaut habe.

Die Nachfrage nach ihren Stücken ist immer noch riesig. Woran liegt das?



Ihre Werke sind so stark, dass sie immer noch funktionieren, auch wenn sie nicht in bester Form präsentiert werden. Das finde ich grandios.

Das Gespräch führte Sandra Luzina in Essen-Werden