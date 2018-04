Romy Schneider wurde in Deutschland auf Affären und Skandale reduziert, Frankreich feierte sie als große Schauspielerin. Haben die Franzosen ein anderes Verhältnis zur Schauspielkunst?

Frankreich ist eine Kinonation durch und durch. Deutschland ist eine Fernsehnation, wenn auch eine kultivierte, mit oft hochwertigen Produktionen. Die Deutschen können Theater, klassische Musik und Autos, die Franzosen können Mode, Kino und Essen – sie wissen gut zu leben.

Wenn man sich Talkshows mit Romy Schneider ansieht oder auch das „Stern“Interview, dessen Entstehung der Film ja in einer freien Variante zeigt, erschrickt man über die Respektlosigkeit.

Diesem kleinen Erleichterungsseufzer, heute sei das viel besser, kann ich nicht zustimmen. Auch heute noch gibt es Medien, die Menschen gezielt manipulieren, zerstören, zersägen. Die Möglichkeiten, mit Teleobjektiven überall reinzugucken, sind größer geworden. Gut, es gibt mehr Sensibilität für Grenzen und Schutzräume, vielleicht auch mehr zwischengeschaltete Sicherheitsagenten. Aber allein der Internet-Wahnsinn macht Prominente noch ungeschützter.

Was dachten Sie als Erstes, als Sie vom Skandal um Harvey Weinstein hörten?

Ein Glück, habe ich gedacht. Ich saß einmal ganz in seiner Nähe, in Berlin im Borchardts, mir sträubten sich die Nackenhaare, ohne dass ich genauer hätte sagen können, weshalb. Hinter jedem Machtmissbrauch steckt Unsicherheit und Angst vor Frauen. Auch den dramatischen, schlimmen Fall Dieter Wedel kann ich mir nicht anders erklären.

Sie bitten um Verständnis für die Täter?

Nein, aber ich bin überzeugt, dass keiner als schlechter Mensch auf die Welt kommt. Es ist irrsinnig mutig von den Frauen, an die Öffentlichkeit zu gehen, und es ist gut und wichtig, dass die Medien die Geschichten so gründlich wie möglich recherchieren. Gruselig ist die Tatsache, wie viele Missbrauchsfälle jetzt bekannt geworden sind.

Marie Bäumer als Romy Schneider, in "3 Tage in Quiberon". Foto: dpa/Prokino

Die „New York Times“ listet 71 Fälle in den USA auf, bei denen Männer wegen MeToo ihre Jobs oder ihre Macht verloren haben. In Deutschland wurde seit Dieter Wedel kein weiterer Name publik.

Wedel hatte ja offenbar ein Schema, er suchte sich gezielt junge Frauen aus. Ich selbst habe glücklicherweise nie etwas Schlimmes erlebt. Dieter Wedel hat mich über Jahre zu Castings eingeladen, einmal sollte die erste Lesung bei ihm zu Hause stattfinden. Das fand ich sehr befremdlich, es kam dann auch nicht dazu. Er war ein großer Name, dennoch habe ich mich instinktiv immer von ihm ferngehalten. Wie sehr Angst und Scham die Opfer davon abhalten, etwas zu sagen, wissen wir von den dramatischerweise noch viel weiter verbreiteten Fällen des sexuellen Missbrauchs in der Familie. In Deutschland ist die Filmbranche recht überschaubar, ich fürchte, viele trauen sich hier immer noch nicht, etwas zu sagen, weil sie fürchten, ihre Arbeit zu verlieren.

Sie kritisieren schon lange, dass es in Deutschland zu wenig gute Rollen für Frauen gibt, zu viel Dekoratives.

Wir haben hier eine so tolle Riege von jungen und reiferen Schauspielerinnen. Und wir bekommen immer noch viel zu wenig differenzierte, komplexe Rollen, die uns auch ausfüllen. Kino ist ein Wirtschaftsapparat, schon deshalb wäre es naheliegend, von unseren Fähigkeiten mehr Gebrauch zu machen. Ich denke, unsere Möglichkeiten sind nur zu einem Viertel ausgeschöpft. Die Franzosen sagen, die Frauen sind die wahren Helden des Kinos, weil sie über das größere Sehnsuchtspotenzial verfügen – von wegen Männer sind stark und Frauen sind schön (lacht).